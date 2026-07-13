El mendocino que rescató a víctimas del terremoto en Venezuela contó cómo encontraron a Lucas Gómez

Arana Leyton aseguró que regresará a Venezuela para continuar colaborando con las tareas humanitarias

Tras permanecer ocho días trabajando en las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela , el presidente de Fénix Unite Rescue , Guillermo Arana Leyton , regresó a Argentina luego de participar en las tareas de búsqueda y rescate. El mendocino encabezó el operativo para encontrar al niño argentino Lucas Gómez , quien lamentablemente fue hallado sin vida entre los escombros.

En diálogo con Noticiero Andino, Arana Leyton relató la intensidad de las jornadas de trabajo y recordó el momento más doloroso de la misión. " Estaba abrazado a sus abuelos ", expresó con evidente tristeza al describir cómo encontraron el cuerpo del menor.

El rescatista explicó que el equipo trabajó en condiciones extremas durante toda la misión. "Trabajábamos 14 horas, descansábamos dos o tres y volvíamos a las tareas. Era bastante tortuoso estar en ese ámbito, lleno de personas fallecidas, que sufrieron , mientras sus familiares permanecían al lado nuestro esperando que las sacáramos", relató.

A pesar del desenlace, aseguró que regresó al país con la tranquilidad de haber cumplido con su deber , aunque marcado por el dolor de no haber podido encontrar con vida al niño argentino. "Volví con el sentimiento de haber cumplido un objetivo, pero con una bolsa llena de sentimientos dolorosos e insatisfacciones", expresó.

El contacto con la familia de Lucas Gómez

Arana Leyton contó que el padre de Lucas fue quien se comunicó con él apenas el equipo arribó a Venezuela para solicitar ayuda en la búsqueda.

"Cuando ocurrió el rescate y la recuperación del cuerpo de Lucas, él estaba abrazado con sus abuelos. Retiraron el cuerpo, lo reconocieron y fue muy duro", recordó.

Arana Leyton contó que el padre de Lucas fue quien se comunicó con él apenas el equipo arribó a Venezuela.

Además del impacto emocional que dejó la misión, el presidente de Fénix Unite Rescue advirtió sobre la compleja situación sanitaria que atraviesan las zonas afectadas.

"Hay una posible epidemia. Ya hay casos de sarna entre los brigadistas y la comunidad. Las aguas están contaminadas, no hay cloacas, no hay ningún tipo de servicio y tampoco hay electricidad", alertó.

El compromiso de volver a Venezuela

Lejos de dar por finalizada su tarea, Arana Leyton aseguró que regresará a Venezuela para continuar colaborando con las tareas humanitarias.

"Estoy con la idea de irme con diez rescatistas mineros especializados en recuperación de cadáveres, además de diez psicólogos y cinco médicos", adelantó.