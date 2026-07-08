Hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino buscado desde los terremotos en Venezuela

Después de dos semanas de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida Lucas Gámez , el niño argentino de ocho años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. El menor había quedado atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó en la ciudad costera de La Guaira .

Los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter , y provocaron graves daños materiales y numerosas víctimas. Desde el momento de la tragedia, familiares, rescatistas y equipos especializados mantenían una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, se habían radicado en la Argentina en 2013 y vivieron en el país durante más de una década.

Lucas, hijo de padres venezolanos pero nacido en Buenos Aires , había viajado ese día a La Guaira para disfrutar del feriado junto a sus tíos. Según trascendió, pasó parte de la jornada en la playa, donde incluso se compró un helado, y luego regresó al departamento ubicado en el segundo piso de un edificio junto a uno de sus tíos. Fue en ese momento cuando ocurrieron los terremotos y la estructura se derrumbó.

Colaboración ante la tragedia y una intensa búsqueda

Ante la magnitud del desastre, el gobierno argentino había desplegado una misión de asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y atención de los afectados. El operativo incluyó brigadas USAR especializadas en búsqueda y rescate urbano, personal militar entrenado para actuar en catástrofes, médicos, enfermeros, ambulancias, medicamentos y equipamiento sanitario.

Los recursos fueron trasladados a Venezuela mediante un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Hoy se cumple una semana del arribo de nuestro equipo de asistencia humanitaria a Venezuela.



Este equipo está integrado por rescatistas de las Brigadas USAR ARG-12 y 13 desplegadas por @AFE_Arg del @MinSeguridad_Ar, las Brigadas Militares desplegadas por el @MinDefensa_Ar con… pic.twitter.com/NkfHC1N5bF — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 4, 2026

La confirmación del hallazgo del cuerpo de Lucas puso fin a una búsqueda que había conmovido tanto a la comunidad argentina como a la venezolana, en medio de una de las peores tragedias naturales registradas en el país caribeño en los últimos años.