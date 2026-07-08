Hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino buscado desde los terremotos en Venezuela

Después de dos semanas de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. El menor había quedado atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó en la ciudad costera de La Guaira.
Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, se habían radicado en la Argentina en 2013 y vivieron en el país durante más de una década.
Lucas, hijo de padres venezolanos pero nacido en Buenos Aires, había viajado ese día a La Guaira para disfrutar del feriado junto a sus tíos. Según trascendió, pasó parte de la jornada en la playa, donde incluso se compró un helado, y luego regresó al departamento ubicado en el segundo piso de un edificio junto a uno de sus tíos. Fue en ese momento cuando ocurrieron los terremotos y la estructura se derrumbó.
Colaboración ante la tragedia y una intensa búsqueda
Ante la magnitud del desastre, el gobierno argentino había desplegado una misión de asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y atención de los afectados. El operativo incluyó brigadas USAR especializadas en búsqueda y rescate urbano, personal militar entrenado para actuar en catástrofes, médicos, enfermeros, ambulancias, medicamentos y equipamiento sanitario.
Los recursos fueron trasladados a Venezuela mediante un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
Hoy se cumple una semana del arribo de nuestro equipo de asistencia humanitaria a Venezuela.
La confirmación del hallazgo del cuerpo de Lucas puso fin a una búsqueda que había conmovido tanto a la comunidad argentina como a la venezolana, en medio de una de las peores tragedias naturales registradas en el país caribeño en los últimos años.