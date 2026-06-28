28 de junio de 2026
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Tragedia

Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida a la familia del argentino Lucas Trejo

La tragedia golpeó de lleno al defensor argentino: luego de tres días de búsqueda, fueron encontrados sin vida sus familiares.

El triste final para la familia de Lucas Trejo, tras la tragedia en Venezuela.

El triste final para la familia de Lucas Trejo, tras la tragedia en Venezuela.

Por Sitio Andino Mundo

La búsqueda de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo terminó con el peor desenlace. Tras 74 horas de intensos operativos tras la tragedia en Venezuela, fueron encontrados sin vida los cuerpos de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, quienes permanecían desaparecidos desde los terremotos que sacudieron Venezuela.

La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución en la que milita el defensor argentino, que expresó sus condolencias a través de un comunicado y pidió respeto por la familia y los allegados en este momento de profundo dolor.

El edificio donde vivían quedó reducido a escombros en Venezuela

Las víctimas eran buscadas en el complejo residencial de Cumanagotto, donde se encontraba el departamento familiar. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que el edificio colapsó por completo como consecuencia de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que afectaron a Venezuela.

"Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida", informó el club en el comunicado oficial, en el que además acompañó a Trejo y a sus familiares.

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El desesperado pedido de ayuda del futbolista Lucas Trejo

Horas después de los sismos, el futbolista utilizó sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su familia.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió el defensor de 38 años en su cuenta de Instagram.

Al momento del desastre, Trejo no se encontraba con ellos, ya que había viajado junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia Caracas para disputar el partido correspondiente a la primera fecha de la copa local frente a Deportivo Miranda Fútbol Club.

La búsqueda entre los escombros tras la tragedia

Al enterarse de lo ocurrido, el argentino regresó de inmediato a La Guaira y encontró el edificio completamente destruido.

"Cuando Lucas llegó, encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más", relató Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista, quien describió la zona como "una verdadera catástrofe".

Según reconstruyó la familia, Yanina y los dos niños habían regresado al departamento cerca de las 16, mientras que el terremoto se produjo alrededor de las 18. El portero del edificio alcanzó a advertir a algunos vecinos, aunque nunca pudo confirmarse si ellos lograron salir antes del derrumbe.

Las tareas de rescate estuvieron condicionadas por la falta de maquinaria especializada y la caída de las comunicaciones. Incluso, Trejo y varios de sus compañeros participaron activamente en la remoción de escombros utilizando únicamente sus manos, con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.

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El saldo del terremoto

Mientras continúan los operativos de rescate en las zonas más afectadas, las autoridades venezolanas confirmaron un saldo provisorio de al menos 1.430 muertos, más de 4.300 heridos, más de 200 personas atrapadas bajo los escombros y casi 3.000 familias que perdieron sus hogares a causa del colapso de edificios y viviendas.

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