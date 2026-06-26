Tragedia en Venezuela por los sismos: el Gobierno confirmó 235 muertos y 4.300 heridos.

Los sismos en Venezuela de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron un saldo oficial de 235 muertos , más de 4.300 heridos y severos daños en Caracas y el estado de La Guaira . Además, las autoridades confirmaron que 2.927 familias quedaron damnificadas y cientos de edificios sufrieron destrucción total o parcial.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como zona de desastre natural , mientras continúan las tareas de rescate. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hay 157 desaparecidos y unas 200 personas atrapadas bajo los escombros , por lo que los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes.

Las cifras oficiales contrastan con estimaciones publicadas por un sitio de búsqueda de desaparecidos, que eleva considerablemente la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. Ante esta situación, el Gobierno habilitó una nueva línea telefónica para centralizar las denuncias y facilitar la localización de las víctimas.

Rodríguez pidió mantener la calma y la unidad nacional mientras avanzan las tareas de asistencia. Las autoridades remarcaron que el objetivo principal es acelerar los rescates en las zonas más afectadas por el colapso de viviendas y edificios.

b968e0d2-e6a1-4606-b4a3-f5f9786eb8a1 Las autoridades remarcaron que el objetivo principal es acelerar los rescates en las zonas más afectadas.

Saqueos y más de 130 réplicas complican la emergencia en La Guaira

La crisis se agravó con una serie de saqueos en La Guaira, donde decenas de personas ingresaron a comercios dañados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos. La situación ocurre mientras la región registra 138 réplicas y continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Los organismos de emergencia mantienen desplegados a bomberos, rescatistas y fuerzas de seguridad en las zonas más castigadas. La Guaira fue identificada como uno de los puntos con mayor nivel de destrucción, con numerosos edificios residenciales y comerciales colapsados.

La ayuda internacional comienza a llegar a Venezuela

La tragedia generó una rápida respuesta de la comunidad internacional. Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares para asistencia humanitaria y el envío de brigadas de rescate, mientras que el papa León XIV donó 100.000 euros para colaborar con los damnificados.

Francia, España, Colombia, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial también ofrecieron apoyo técnico, personal especializado y recursos para fortalecer las tareas de rescate y la asistencia humanitaria, en medio de una de las mayores emergencias naturales que enfrenta Venezuela en los últimos años.