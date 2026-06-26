Tragedia en Venezuela por los sismos: el Gobierno confirmó 235 muertos y 4.300 heridos.

Los sismos en Venezuela de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron un saldo oficial de 235 muertos, más de 4.300 heridos y severos daños en Caracas y el estado de La Guaira. Además, las autoridades confirmaron que 2.927 familias quedaron damnificadas y cientos de edificios sufrieron destrucción total o parcial.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como zona de desastre natural, mientras continúan las tareas de rescate. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hay 157 desaparecidos y unas 200 personas atrapadas bajo los escombros, por lo que los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes.
Rodríguez pidió mantener la calma y la unidad nacional mientras avanzan las tareas de asistencia. Las autoridades remarcaron que el objetivo principal es acelerar los rescates en las zonas más afectadas por el colapso de viviendas y edificios.
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Las autoridades remarcaron que el objetivo principal es acelerar los rescates en las zonas más afectadas.
Saqueos y más de 130 réplicas complican la emergencia en La Guaira
La crisis se agravó con una serie de saqueos en La Guaira, donde decenas de personas ingresaron a comercios dañados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos. La situación ocurre mientras la región registra 138 réplicas y continúan las labores de búsqueda entre los escombros.
Los organismos de emergencia mantienen desplegados a bomberos, rescatistas y fuerzas de seguridad en las zonas más castigadas. La Guaira fue identificada como uno de los puntos con mayor nivel de destrucción, con numerosos edificios residenciales y comerciales colapsados.
La ayuda internacional comienza a llegar a Venezuela
La tragedia generó una rápida respuesta de la comunidad internacional. Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares para asistencia humanitaria y el envío de brigadas de rescate, mientras que el papa León XIV donó 100.000 euros para colaborar con los damnificados.
Francia, España, Colombia, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial también ofrecieron apoyo técnico, personal especializado y recursos para fortalecer las tareas de rescate y la asistencia humanitaria, en medio de una de las mayores emergencias naturales que enfrenta Venezuela en los últimos años.