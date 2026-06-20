La tregua duró poco: Irán denuncia ataques, cierra Ormuz y paraliza las negociaciones Foto: Archivo

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Por Sitio Andino Mundo







La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar en medio de una tregua de paz. Irán denunció que fue nuevamente blanco de ataques armados en el sur del Líbano por parte de fuerzas militares israelíes este sábado, un hecho que dejó víctimas fatales. Como consecuencia, decidió cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz al tránsito marítimo y suspendió el próximo acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos.

Nuevo ataque a Irán provoca el cierre de Ormuz: acusa a EE.UU. de “romper el pacto” Las Fuerzas Armadas iraníes denunciaron ataques de Israel en el Líbano, que hasta el momento dejaron siete muertos y pusieron fin al acuerdo de cese de hostilidades que había sido pactado hace pocos días. Según justificaron las autoridades militares israelíes, se trata de una represalia por los misiles lanzados por la milicia chiita Hizbulá.

Sin embargo, las consecuencias no terminaron allí. Irán volvió a tomar la drástica decisión de cerrar el estrecho de Ormuz al tránsito marítimo y prácticamente canceló la firma del memorando de entendimiento que iba a suscribirse en Suiza y que buscaba poner fin al conflicto con Estados Unidos, país al que hoy acusa de ser el principal responsable de la situación por no frenar las operaciones militares.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, a través de un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, argumentó que “en vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones ”.

Por otro lado, el mando militar afirmó que esta medida constituye el primer paso estratégico ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de sus contrapartes. Asimismo, denunció formalmente una “despiadada matanza ” y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas en territorio libanés. Además de suspender el acuerdo de paz, Irán también interrumpió las conversaciones nucleares con la delegación estadounidense, lo que deja paralizadas las negociaciones y sin una fecha prevista para su reanudación. Fuente: NA