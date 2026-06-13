Donald Trump confirmó que el acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente se firmará este domingo

El presidente de los Estados Unidos anunció la rúbrica del entendimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que este domingo se firmará el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente , lo que abre expectativas sobre una posible desescalada del conflicto en la región. Horas antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había anticipado que las partes estaban “más cerca que nunca” de cerrar el entendimiento .

Según indicó el mandatario, el convenio también permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz , una de las rutas clave para el comercio energético global.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump afirmó que la firma del acuerdo habilitará nuevamente la navegación internacional en el estratégico paso marítimo .

“El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, sostuvo.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico del comercio mundial, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo y el gas que se comercializa a nivel global, por lo que su normalización es seguida de cerca por los mercados.

estrecho de ormuz buques petroleros irán Según el anuncio de Donald Trump, el estrecho de Ormuz se reabrirá tras la firma del acuerdo.

La polémica por el uranio iraní

En su mensaje, Trump también adelantó que Estados Unidos intervendrá sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán una vez que cesen las hostilidades.

“En el momento oportuno entraremos y obtendremos el ‘polvo nuclear’ (…) y lo destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”, afirmó el presidente, en referencia al material almacenado en territorio iraní.

De acuerdo con sus declaraciones, esta operación formaría parte de las medidas para evitar futuras amenazas vinculadas al programa nuclear iraní.

Irán pone en duda la firma del acuerdo de paz con Estados Unidos

Sin embargo, las afirmaciones de Trump chocan con la versión difundida por la Cancillería iraní, que negó que el acuerdo vaya a rubricarse este domingo.

Medios estatales de ese país indicaron que funcionarios de Teherán descartaron una firma inminente, lo que genera incertidumbre sobre el estado real de las negociaciones.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales del contenido del acuerdo ni qué países participarían de la firma, ni tampoco el mecanismo mediante el cual Estados Unidos asumiría el control del material nuclear iraní.