22 de julio de 2026
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Sitio Andino
Chile

Chile eleva a 13 la cifra de fallecidos por el temporal y hay cuatro desaparecidos

El fuerte temporal que afecta a gran parte de Chile, desde el 16 de julio, ya dejó más de una docena de personas fallecidas, y unas 63.000 aisladas.

Chile eleva a 13 la cifra de fallecidos por el temporal y mantiene cuatro desaparecidos

Chile eleva a 13 la cifra de fallecidos por el temporal y mantiene cuatro desaparecidos

Foto: NA
Por Sitio Andino Mundo

Aumentaron a 13 las personas fallecidas y cuatro desaparecidas por el temporal que desde el pasado 16 de julio afecta a 10 de 16 regiones en Chile, situación que también ha dejado unas 63.000 personas incomunicadas y más de 24.400 viviendas con daños, entre ellas 100 destruidas, informaron este miércoles las autoridades chilenas.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, afirmó en rueda de prensa que a pesar de que en la zona ya no hay precipitaciones, “de todas maneras queremos insistir en el llamado a las personas a la precaución”.

Todavía hay cortes de caminos y de rutas. Algunos ríos todavía siguen con sus caudales bastante abundantes y no se descarta la posibilidad de que pueda tener algún ascenso en ellos durante el día”, indicó la funcionaria.

Las consecuencias del temporal en Chile

La funcionaria precisó que a la fecha se registran 63.515 personas aisladas y 3.469 damnificadas, además de 16 lesionados, mientras que suman 24.459 viviendas con algún tipo de daño y de ellas 100 destruidas.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, agregó que en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país, las más afectadas desde el pasado fin de semana y donde ha fallecido la mayoría de personas, no se pronostican lluvias para los próximos días.

Chile sufre las consecuencias de un grave temporal.

Chile sufre las consecuencias de un grave temporal.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el pasado 20 de julio “estado de excepción de catástrofe” por calamidad pública en la región de Coquimbo y parte de Atacama, medida que permite el despliegue de efectivos militares y el empleo de recursos especiales de las arcas fiscales de la nación sudamericana.

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