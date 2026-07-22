Chile eleva a 13 la cifra de fallecidos por el temporal y hay cuatro desaparecidos

Chile eleva a 13 la cifra de fallecidos por el temporal y mantiene cuatro desaparecidos

Aumentaron a 13 las personas fallecidas y cuatro desaparecidas por el temporal que desde el pasado 16 de julio afecta a 10 de 16 regiones en Chile , situación que también ha dejado unas 63.000 personas incomunicadas y más de 24.400 viviendas con daños , entre ellas 100 destruidas, informaron este miércoles las autoridades chilenas.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) , Alicia Cebrián, afirmó en rueda de prensa que a pesar de que en la zona ya no hay precipitaciones, “de todas maneras queremos insistir en el llamado a las personas a la precaución”.

“ Todavía hay cortes de caminos y de rutas . Algunos ríos todavía siguen con sus caudales bastante abundantes y no se descarta la posibilidad de que pueda tener algún ascenso en ellos durante el día”, indicó la funcionaria.

La funcionaria precisó que a la fecha se registran 63.515 personas aisladas y 3.469 damnificadas , además de 16 lesionados , mientras que suman 24.459 viviendas con algún tipo de daño y de ellas 100 destruidas.

En Atacama, estamos enfrentando las últimas horas de un intenso temporal que ha cortado rutas y afectado a muchas personas a lo largo de todo el país. No pudimos llegar a Vallenar: seguiremos coordinando la emergencia desde Copiapó para salvar vidas y comenzar la reconstrucción y… pic.twitter.com/Waj2fmUGvW

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, agregó que en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país, las más afectadas desde el pasado fin de semana y donde ha fallecido la mayoría de personas, no se pronostican lluvias para los próximos días.

Chile sufre las consecuencias de un grave temporal. Foto: NA

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el pasado 20 de julio “estado de excepción de catástrofe” por calamidad pública en la región de Coquimbo y parte de Atacama, medida que permite el despliegue de efectivos militares y el empleo de recursos especiales de las arcas fiscales de la nación sudamericana.