Nieve récord en Mendoza: turistas sin esquí en alta montaña y Las Leñas como opción.

Desde hace una semana, un temporal de nieve histórico cubre la alta montaña, pero mantiene paralizados a centros de esquí como Penitentes Park y Los Puquios . Con rutas bloqueadas, riesgo de avalanchas y la temporada alta de julio suspendida, muchos turistas se quedan sin esquiar, dejando a Las Leñas como la única alternativa operativa en la provincia de Mendoza.

Frente a este panorama, los responsables de Penitentes Park y Los Puquios indicaron a Sitio Andino que hoy tienen la mirada está puesta en la seguridad, los costos de operación y la reconfiguración de la oferta comercial una vez que el tiempo otorgue una tregua.

Desde el parque de nieve Los Puquios , su responsable, Eduardo Soler , graficó a este medio la complejidad del panorama actual , marcando que la prioridad absoluta es resguardar a las personas que se encuentran en el lugar.

Nieve en Mendoza: el temporal dejó paralizado el acceso a los principales centros de esquí de alta montaña.

"La verdad es que estamos viviendo una situación muy compleja. Ya llevamos varios días de temporal y la acumulación de nieve es realmente extraordinaria . En este momento, nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestro personal y de todas las personas que permanecen en la zona", afirmó Soler.

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A pesar del atractivo visual que supone un evento climático de este tipo, el empresario remarcó que las condiciones operativas están desbordadas:

Accesos e infraestructura: los estacionamientos y las vías de ingreso se encuentran superados por la acumulación de nieve.

Riesgo latente: existe un peligro concreto de avalanchas en la zona.

Trabajo de despeje: se requiere una tarea intensa con maquinaria pesada una vez que ceda el mal tiempo para rehabilitar la ruta y el predio de manera segura.

Respecto a los plazos, Soler estimó que no será posible operar en lo inmediato: "Los pronósticos indican que podrían continuar ingresando frentes hasta los primeros días de agosto. Por eso, siendo prudentes, no creemos que podamos estar operativos antes del 3 o 4 de agosto, aunque todo dependerá de cómo evolucione el clima y del trabajo posterior de despeje".

Desde Los Puquios indicaron que no creen estar operativos antes del 4 de agosto. Los Puquios

La situación afecta directamente la economía del sector en pleno receso invernal. "Julio es uno de los meses más importantes de la temporada y esta situación nos afecta profundamente, al igual que a todos los prestadores de alta montaña. Hay inversiones, personal y una estructura preparada para trabajar, pero frente a un evento de esta magnitud la prioridad debe ser siempre cuidar a las personas", añadió.

Tarifas de temporada baja y atención día a día en Penitentes Park

Por su parte, en Penitentes Park, la administración monitorea de forma constante la evolución del mapa meteorológico para intentar habilitar el predio apenas se abra una ventana de buen tiempo.

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Su responsable, Gustavo Campini, ratificó que están preparados para actuar con rapidez, aunque adelantó una novedad tarifaria clave para quienes visiten el centro de esquí en los próximos días: "a partir del 2 de agosto comenzarán a regir los precios de temporada baja".

"Al estar en una zona más baja y por ende siempre haber costado más tener nieve, estamos alertas a que tal vez se pueda habilitar la actividad antes de lo previsto, pero vamos día a día, no tenemos nada seguro", sostuvo Campini.

Pérdida del turismo nacional y reconversión hacia el público local

El bloqueo de las rutas durante la última semana de julio impactó directamente en los visitantes provenientes de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, uno de los contingentes más numerosos del receso estival.

Debido a que las vacaciones de invierno bonaerenses concluyen el 31 de julio, gran parte de ese público que llegó a Mendoza a disfrutar de la nieve, deberá emprender el regreso sin poder acceder a las pistas de alta montaña.

Ante esta realidad, ambos centros de esquí ajustan sus estrategias comerciales para enfocarse en el turismo de cercanía:

Penitentes Park: mantiene el predio acondicionado a la espera de la habilitación vial para recibir a las familias mendocinas.

Los Puquios: prevé lanzar promociones y paquetes especiales orientados al público local durante todo el mes de agosto.

A pesar de la incertidumbre inmediata, los operadores turísticos coinciden en que el volumen de nieve depositado sobre la cordillera asegurará una base de alta calidad para extender la temporada durante agosto y septiembre.

Las Leñas, la alternativa para esquiar

En este contexto, el centro de esquí Las Leñas, ubicado en el departamento de Malargüe, al sur de Mendoza, se consolida como la opción operativa en la provincia para los amantes de los deportes de invierno.

Gracias a su ubicación geográfica y a una infraestructura diseñada para responder ante contingencias climáticas de gran magnitud, el complejo sureño ha logrado mantener habilitadas gran parte de sus pistas y medios de elevación.

Las Leñas, la única opción en Mendoza para esquiar.

De esta manera, Las Leñas se convierte en el refugio exclusivo para los turistas nacionales e internacionales que buscan no perder sus jornadas de esquí y disfrutar de la histórica acumulación de nieve que dejó este fenómeno en la cordillera.