21 de julio de 2026
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Clases

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas

La decisión de la DGE responde a las intensas nevadas y lluvias registradas en la zona. ¿Qué ocurre con la actividad en el resto de la provincia?

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas, y en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó para este martes 21 de julio la extensión de la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde, en las escuelas de todo el departamento Malargüe y Uspallata (Las Heras).

Dónde se suspenden las clases en Mendoza

La medida se debe a intensas nevadas y lluvias. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Escuelas (DGE) la suspensión de clases presenciales en el turno tarde afecta a los establecimientos de todos los niveles y modalidades en Malargüe y Uspallata (Las Heras).

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalida.

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