La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas, y en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó para este martes 21 de julio la extensión de la suspensión de lasclases presenciales para el turno tarde, en las escuelas de todo el departamento Malargüe y Uspallata (Las Heras).
Dónde se suspenden las clases en Mendoza
La medida se debe a intensas nevadas y lluvias. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Escuelas (DGE) la suspensión de clases presenciales en el turno tarde afecta a los establecimientos de todos los niveles y modalidades en Malargüe y Uspallata (Las Heras).
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalida.
⚠️ Martes 21 de julio - Turno Tarde
Debido a condiciones meteorológicas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en: