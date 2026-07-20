20 de julio de 2026
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Sitio Andino
Luján de Cuyo

Importante multa a vecino de Luján de Cuyo por tirar basura en la calle

La Municipalidad de Luján de Cuyo aplicó una importante multa a un vecino que fue filmado mientras tiraba basura en la vía pública.

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

 Por Pablo Segura

La Municipalidad de Luján de Cuyo aplicó una multa superior al millón de pesos a un vecino que fue sorprendido arrojando basura en la vía pública. La sanción forma parte de la política de control y convivencia que impulsa la comuna para preservar la limpieza de los espacios públicos y desalentar este tipo de conductas.

La infracción fue detectada por personal de la Secretaría de Higiene Urbana, que documentó el hecho con material fotográfico y dio intervención a la Oficina de Inspección de Servicios Públicos. Tras el procedimiento administrativo correspondiente, se resolvió imponer una multa de 4.000 Unidades Tributarias, equivalente a más de un millón de pesos.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo señalaron que la medida busca reforzar el cumplimiento del Código de Convivencia y generar conciencia sobre el impacto ambiental y económico que provoca arrojar residuos en calles, acequias y espacios públicos.

Las autoridades recordaron que arrojar basura, escombros, restos de poda o cualquier otro tipo de residuos en la vía pública constituye una infracción a las ordenanzas vigentes, además de generar contaminación, deteriorar los espacios comunes y ocasionar costos adicionales para toda la comunidad.

En ese sentido, destacaron el compromiso de los vecinos que colaboran diariamente con el cuidado del departamento y remarcaron que las inspecciones continuarán en distintos puntos de Luján de Cuyo para detectar nuevas infracciones.

"La limpieza de Luján es una responsabilidad compartida. Como Municipio seguiremos trabajando para cuidar nuestros espacios públicos, pero también aplicaremos las sanciones correspondientes cuando las normas no se respeten", señalaron desde la comuna.

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