Construcción en Mendoza: crecen los permisos de obra mientras vuelven a subir los materiales

Entre 2021 y 2025 , mientras buena parte de las grandes plazas de la construcción argentina perdía volumen de obra, Mendoza remaba en sentido contrario. Así lo revela un relevamiento sobre permisos de construcción en 246 municipios del país, que representan el 80% de la población urbana, elaborado en base a estadísticas del INDEC . En ese universo, la provincia figura entre los pocos aglomerados con tendencia positiva , justo cuando otro indicador, el de los precios de los materiales , empieza a jugarle en contra.

Los números del quinquenio, relevados por la Fundación Tejido Urbano , muestran que a nivel país se registraron 312.272 permisos de obra para una superficie de 85 millones de metros cuadrados , un promedio de 17 millones de metros cuadrados por año . Pero la serie no fue lineal: la superficie permisada cayó en cada uno de los primeros cuatro años, acumulando una pérdida cercana al 20% , y recién en 2025 el sector logró un respiro, con un repunte del 6% respecto del año anterior. Aun con esa mejora, el volumen de obra sigue por debajo del arranque de la serie.

En ese contexto adverso, el comportamiento de Mendoza se despega del promedio, pesar de que la perspectiva sigue siendo preocupante ya que el panorama se da en medio de uno de los peores momentos históricos de la actividad . Según el informe, mientras la Ciudad de Buenos Aires y el resto del área metropolitana bonaerense sufrieron caídas sucesivas hasta 2024 (con una recuperación apenas parcial el año pasado), el aglomerado mendocino mostró, junto con Neuquén , una trayectoria distinta: irregular año a año, pero de signo positivo en la tendencia de fondo. Esa combinación lo diferencia de otros polos históricos como Rosario, Mar del Plata, Salta, Santiago del Estero o Paraná , que atravesaron una merma casi ininterrumpida en su actividad edilicia durante todo el período.

El peso relativo de Mendoza también quedó a la vista. La provincia concentra el 5% de la superficie permisada del país en términos provinciales y el 4% si se mide por aglomerado urbano, un nivel similar al de Neuquén, Cipolletti y Rosario , y apenas por debajo de Córdoba . En volumen absoluto, el aglomerado mendocino se ubica en torno a los tres millones de metros cuadrados acumulados entre 2021 y 2025, una cifra que lo coloca entre los siete u ocho polos de construcción más relevantes del país, lejos todavía del liderazgo indiscutido que ejercen la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense , pero por delante de buena parte del interior.

A pesar de la crisis, Mendoza esta entre las plazas mas activas dentro de la construcción

Luján de Cuyo, el territorio destacados

A escala municipal, Luján de Cuyo aparece de manera reiterada entre las referencias del estudio: integra el grupo de comunas con mayor construcción registrada fuera del AMBA y, al mismo tiempo, exhibe un tamaño promedio de obra relativamente bajo, por debajo de los 200 metros cuadrados por permiso, lo que sugiere un desarrollo más atomizado, con mayor presencia de viviendas individuales o emprendimientos de menor escala frente a los grandes desarrollos que caracterizan a otros distritos del país.

El otro lado de la moneda: materiales que no aflojan

Ese envión constructivo, sin embargo, convive con una señal de alerta que llegó con los datos de junio. El Índice de la Red Edificar (IRE), que releva mensualmente el precio de más de cien productos representativos del mercado mendocino (hierro, hormigón, áridos, yeso, madera, pisos, sanitarios, grifería, pintura y aberturas, entre otros rubros), registró una suba del 1,57% durante el sexto mes del año. Con ese resultado, el primer semestre de 2026 cerró con un incremento acumulado del 4,66%.

La aceleración de los costos

El dato relevante no es solo la magnitud, sino el ritmo de los aumentos. Los primeros cuatro meses del año habían transcurrido con subas moderadas y decrecientes: 0,69% en enero, 0,26% en febrero, apenas 0,09% en marzo y 0,38% en abril, un sendero que insinuaba una desaceleración firme. Ese escenario se quebró en mayo, cuando el índice saltó al 2,02%, y se sostuvo en junio con el 1,57% ya mencionado. En números, más de tres cuartas partes del aumento acumulado en los primeros seis meses del año se concentraron en ese bimestre final.

La Red Edificar, que agrupa a firmas como Hipercerámico, Mendoglass, Tekno, Giuffré Maderas, Saldaña Materiales, Gencoelec, Industrias Chirino, Hormiserv, Macromat y Máchena Ferretería (28 puntos de venta que en conjunto reciben más de 65 mil visitas mensuales), sostiene el índice como una herramienta de referencia técnica para el seguimiento de costos en el ámbito local, en un rubro reconocido a nivel nacional por su modelo de cooperación empresarial.

El desafío para lo que resta del año

La combinación de ambos escenarios plantea un interrogante de cara a lo que resta del año: si la mayor demanda de obra que viene mostrando Mendoza logrará sostenerse pese a un costo de los materiales que, después de un primer trimestre calmo, volvió a acelerar.