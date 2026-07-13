¿Quiénes pueden cobrar las Becas Progresar? Los requisitos y pasos para acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la información oficial sobre las Becas Progresar . En esta nota te contamos cómo acceder al beneficio, cuáles son los requisitos, los pasos para realizar la inscripción y todos los detalles que debés conocer.

El programa Progresar , anteriormente conocido como Becas Progresar , es una ayuda económica destinada a acompañar a jóvenes y estudiantes, con el objetivo de impulsar la finalización de sus estudios y promover la continuidad de su formación profesional.

Todo lo que necesitás saber para acceder a las Becas Progresar de ANSES

Durante julio , los titulares del programa reciben un pago de $35.000 . Sin embargo, en la acreditación mensual se deposita el 80% del monto total, equivalente a $28.000 . El 20% restante queda retenido y puede cobrarse a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación correspondiente que acredita la regularidad de su cursada.

Para realizar la inscripción al programa Progresar , es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a la app Mi Argentina o al sitio oficial de ANSES.

o al sitio oficial de ANSES. Iniciar sesión con los datos personales o crear un usuario en caso de no tenerlo.

con los datos personales o crear un usuario en caso de no tenerlo. Verificar y actualizar la información personal y del grupo familiar para que los datos estén completos.

para que los datos estén completos. Completar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida que certifique la matrícula o la cursada vigente.

y adjuntar la documentación requerida que certifique la matrícula o la cursada vigente. Enviar la solicitud y esperar la notificación oficial sobre la aprobación del beneficio.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2026

Con su última actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $372.400, el ingreso máximo permitido para el estudiante y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres SMVM, es decir, $1.117.200.

A continuación, te detallamos los demás requisitos obligatorios que deben cumplirse según el tipo de programa:

Finalización de la educación obligatoria

Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca

También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.

Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ser alumno regular.

Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.

Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.

Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.

Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.

Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.

Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 18 y 24 años cumplidos.

Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.

Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.

Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

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