12 de julio de 2026
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Turismo

Qué es el oleoturismo y qué experiencias se pueden vivir en Mendoza

Mientras el enoturismo sigue siendo un emblema de la provincia, el oleoturismo gana protagonismo con recorridos por olivares, degustaciones y visitas a almazaras.

Qué es el oleoturismo y qué experiencias se pueden vivir en Mendoza

Qué es el oleoturismo y qué experiencias se pueden vivir en Mendoza

 Por Sofía Pons

Tras el auge y el éxito del enoturismo, la provincia de Mendoza busca impulsar una versión similar pero de la mano del aceite de oliva. Mediante el oleoturismo, visitantes y locales pueden conocer cómo se realiza este producto gastronómico en tierras mendocinas.

En la provincia, la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen) y el Ente Mendoza Turismo (Emetur) crearon el proyecto Mendoza Oliva Bien para impulsar el oleoturismo enfocado en el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). La iniciativa busca unir la producción de este alimento, el turismo, la gastronomía y la cultura, mediante los paisajes únicos de la provincia.

Naturaleza, producción y tradición, se transforman en una experiencia turística llena de sabor. Si bien es una propuesta bastante nueva, año a año logra posicionarse en la agenda de los viajeros y los mendocinos.

De acuerdo al plan de Mendoza Oliva Bien, la oferta de oleoturismo se concentra en un 65% en el departamento de Maipú, el 15% en San Martín y mientras que San Rafael, Luján de Cuyo, General Alvear y Ciudad de Mendoza contienen cada uno el 5% de los prestadores.

Mendoza ofrece una variedad de actividades para conocer la producción de aceite de oliva virgen extra.

Mendoza ofrece una variedad de actividades para conocer la producción de aceite de oliva virgen extra.

Qué experiencias se pueden vivir mediante el oleoturismo

Los diferentes departamentos que impulsan el oleoturismo ofrecen:

  • Paseos entre olivos: los recorridos permiten conocer el paisaje productivo, la relación con el territorio y la actividad olivícola. Además, la mayoría de los olivos tiene más de cien años y son patrimonio natural y productivo de Mendoza.
  • Degustar un menú donde el aceite de oliva virgen extra es el protagonista.
  • Catas y degustaciones de diferentes varietales.
  • Oleoterapia: son tratamientos de bienestar y relajación basados en las propiedades del olivo.
  • Conocimientos sobre el olivo: muchas de las actividades acercan a los visitantes al mundo de la ciencia del olivo y su producción.
  • Alojamiento entre olivos: en Mendoza hay opciones de hospedajes inmersos en el paisaje olivícola.
  • Recorridos por almazaras: se trata de los establecimientos donde se produce el aceite y los visitantes pueden conocer el proceso productivo.
La práctica de la oleoterapia está orientada al bienestar y la relajación.

La práctica de la oleoterapia está orientada al bienestar y la relajación.

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