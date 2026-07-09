Fin de semana largo en Mendoza: qué Áreas Naturales Protegidas se pueden visitar y cómo reservar

Escapadas en Mendoza: las Áreas Naturales Protegidas abiertas durante el fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día de la Independencia representa una oportunidad ideal para recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Mendoza . En ese marco, el Gobierno provincial recordó cuáles son las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que permanecen habilitadas para recibir visitantes y brindó una serie de recomendaciones para planificar la experiencia de manera segura.

La provincia cuenta con una red de 20 áreas naturales protegidas , distribuidas en distintos departamentos, donde es posible realizar caminatas, observar flora y fauna autóctonas, conocer formaciones geológicas únicas y disfrutar de algunos de los escenarios más representativos de la cordillera y el desierto mendocino.

Entre las alternativas disponibles para estos días se destacan algunas de las reservas más visitadas por mendocinos y turistas.

El principal atractivo de alta montaña continúa abierto para las actividades habilitadas durante la temporada invernal . Los visitantes pueden recorrer los senderos autorizados y disfrutar de las vistas del cerro más alto de América, siempre respetando las condiciones climáticas y las indicaciones de los guardaparques.

Parque Aconcagua. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Parque Aconcagua.

Reserva Natural Divisadero Largo

Ubicada a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza, es una de las opciones más accesibles para quienes buscan realizar senderismo sin alejarse demasiado. La reserva ofrece recorridos de distinta dificultad, con un importante valor geológico y paleontológico, además de una destacada biodiversidad del piedemonte.

Reserva El Divisadero. Cristian Lozano

Reserva Natural Bosques Telteca

En Lavalle, esta área protegida permite conocer uno de los últimos grandes bosques de algarrobo del desierto mendocino y descubrir la riqueza natural y cultural del secano provincial.

Bosques Telteca.

Reserva Laguna del Diamante

Aunque durante esta época del año el acceso a la laguna permanece restringido por las condiciones climáticas, los visitantes pueden ingresar hasta el paraje Alvarado, donde ya es posible apreciar algunos de los paisajes más imponentes de la cordillera mendocina. El recorrido ofrece vistas panorámicas y una experiencia de montaña muy valorada por quienes visitan la zona.

Laguna del Diamante. Foto: Yemel Fil

Cómo reservar la visita

Desde comienzos de este año, el Gobierno provincial unificó el sistema de reservas mediante la plataforma Mendoza por Mí (MxM), donde los visitantes pueden consultar la disponibilidad, conocer los requisitos de ingreso y adquirir las entradas de manera online.

La recomendación oficial es realizar la reserva con anticipación, especialmente durante fines de semana largos y vacaciones, ya que algunas áreas cuentan con cupos diarios para preservar el ambiente y garantizar una mejor experiencia para los visitantes.

Recomendaciones antes de viajar

Las autoridades provinciales aconsejan planificar previamente la excursión y consultar el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas cordilleranas.

Además, recuerdan la importancia de:

Respetar los senderos habilitados.

No alimentar ni molestar a la fauna silvestre.

Llevar agua, abrigo y calzado adecuado para trekking.

Retirar todos los residuos generados durante la visita.

Seguir las indicaciones de los guardaparques en todo momento.

Estas medidas buscan preservar el patrimonio natural de Mendoza y garantizar la seguridad de quienes recorren las reservas.

Naturaleza para disfrutar durante todo el año

Las Áreas Naturales Protegidas forman parte de uno de los principales atractivos turísticos de Mendoza y ofrecen propuestas para todos los públicos, desde caminatas familiares hasta recorridos de mayor exigencia física.

Con paisajes que combinan montañas, volcanes, humedales, bosques nativos y desiertos, la red de ANP se consolida como una de las mejores opciones para quienes buscan aprovechar el fin de semana largo al aire libre, siempre con una visita responsable y respetuosa del ambiente.