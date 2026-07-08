Mendoza analizó el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur en las economías regionales

La Bolsa de Comercio de Mendoza fue sede de la apertura del Seminario Implementación del Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea– Mercosur . Se trata de un seminario organizado para acompañar a los sectores productivos en un escenario de mayor integración comercial.

El encuentro fue un espacio de análisis sobre los alcances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y las oportunidades que genera para la producción, las exportaciones y el desarrollo de las economías regionales . En la apertura estuvieron las autoridades provinciales, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina , embajador Fernando Brun; y el embajador de la Unión Europea en Argentina , Erik Høeg.

También participaron autoridades nacionales, diplomáticos y especialistas que formaron parte del proceso de negociación del acuerdo, quienes compartieron herramientas e información para que empresas, cámaras empresariales e instituciones puedan anticiparse a los desafíos y oportunidades que plantea este nuevo escenario comercial.

Los funcionarios locales resaltaron que Mendoza ya comenzó a beneficiarse con la implementación del acuerdo al señalar que, de los primeros 40.000 contenedores alcanzados por el nuevo esquema comercial desde el 1 de mayo, alrededor de 1.500 corresponden a productos mendocinos.

El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR representa una gran oportunidad para las empresas mendocinas. Hoy compartimos un seminario junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, embajador Fernando Brun, y el embajador de la Unión… pic.twitter.com/eOspCcoCd0

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, indicó: "Tenemos más de 300 años de agricultura y de relación con Europa, sin lugar a duda. La mayoría de los productos de Mendoza son complementarios de los europeos".

Un acuerdo comercial que permite que Mendoza se beneficie

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Argentina calificó la entrada en vigor del acuerdo comercial de “fecha histórica para la relación entre ambos bloques” y sostuvo que comienza una nueva etapa de trabajo conjunto para profundizar la integración económica.

El diplomático explicó que “el acuerdo crea la mayor área de libre comercio construida hasta el momento por la Unión Europea", con un mercado integrado de 700 millones de personas, y destacó que permitirá a los exportadores argentinos acceder a un mercado de 450 millones de consumidores con reglas claras y previsibilidad.

Asimismo, puso el acento en el potencial que representa para Mendoza, especialmente para productos como el vino, los frutos secos y el aceite de oliva, además de las oportunidades vinculadas al desarrollo minero y la provisión de minerales estratégicos para la transición energética.

Høeg también valoró el respaldo institucional que recibió el acuerdo en Argentina y señaló que “el amplio consenso alcanzado en el Congreso constituye una muy buena señal para el futuro de la relación entre la Unión Europea y nuestro país”.

El programa incluyó exposiciones sobre el contexto y las oportunidades que genera el acuerdo para los sectores productivos mendocinos, un panel dedicado a las estrategias de promoción federal de las exportaciones y al fortalecimiento de la inserción internacional de las empresas argentinas, además de un espacio de preguntas e intercambio entre los asistentes y los especialistas invitados.