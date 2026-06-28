Javier Milei desembarca en la cumbre del Mercosur con una agenda cargada de conflictos regionales

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur , que se desarrollará en Asunción, Paraguay , en un contexto de fuertes diferencias políticas y comerciales entre los países miembros. Las tensiones con Brasil , la estrategia de apertura comercial impulsada por la Argentina y el debate sobre una eventual reincorporación de Venezuela anticipan un encuentro de alta sensibilidad diplomática.

Tras su paso por España, el mandatario argentino llegará a la capital paraguaya para participar de una reunión que reunirá a siete presidentes y delegaciones internacionales.

Uno de los principales focos de conflicto será el reciente acuerdo arancelario bilateral entre Argentina y Estados Unidos , que generó preocupación en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva .

Desde Brasil sostienen que cualquier entendimiento comercial con Washington debe respetar la política arancelaria común del Mercosur y advierten que la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses , anunciada por el Gobierno argentino, podría generar distorsiones dentro del bloque.

Aunque la agenda oficial contempla el seguimiento del acuerdo comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones con Japón, las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia prometen ocupar buena parte de las conversaciones.

El Tratado Transpacífico, otro punto de discusión

Otro de los temas que genera expectativa es la solicitud formal presentada por la Argentina para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

La iniciativa impulsada por la Cancillería abre un nuevo escenario geopolítico para el país y despertó preocupación entre algunos socios del Mercosur. En ese contexto, analistas interpretan el reciente anuncio de Brasil sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial entre el Mercosur y Japón como una estrategia para fortalecer al bloque y desalentar iniciativas individuales.

Venezuela seguirá siendo un tema de conflicto

La situación institucional de Venezuela volverá a estar presente durante la cumbre.

Mientras Brasil, Colombia y sectores del gobierno paraguayo se mostraron dispuestos a analizar un eventual regreso de Caracas al Mercosur, la delegación argentina mantendrá su decisión de ejercer el derecho a veto.

Desde la Casa Rosada sostienen que Venezuela continúa incumpliendo la Cláusula Democrática de Ushuaia y otros compromisos asumidos dentro del bloque, por lo que consideran que no existen condiciones para su reincorporación.

Un gesto político antes del viaje

En la previa del encuentro regional, Milei protagonizará un gesto que también tendrá impacto político.

Antes de partir hacia Asunción, recibirá en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, una de las principales figuras de la oposición al presidente Lula da Silva y referente del espacio político del expresidente Jair Bolsonaro.

La reunión refuerza las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos y agrega un nuevo capítulo a la compleja relación bilateral que marcará el clima de la cumbre del Mercosur.