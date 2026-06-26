26 de junio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei habló sobre Manuel Adorni y la posibilidad de sacarlo de su cargo

Desde España, el presidente Javier Milei se refirió a la situación judicial de Manuel Adorni.

Javier Milei habló sobre Manuel Adorni y la posibilidad de sacarlo de su cargo.

Javier Milei habló sobre Manuel Adorni y la posibilidad de sacarlo de su cargo.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei se refirió a la situación que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Aseguró que cree en su honestidad pero que, si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”. También volvió a decir que buscará la reelecció en 2027.

El mandatario habló este viernes sobre la polémica que rodea al Gobierno nacional luego de que el funcionario presentara sus declaraciones juradas con más de medio millón de dólares sin declarar, vinculadaos a criptomonedas, lo que generó cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados, que plantean dudas sobre la consistencia de la información brindada y reclaman explicaciones en el ámbito legislativo.

En declaraciones a El Observador (España), Milei sostuvo: "La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho. Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni".

De cara a elecciones 2027

Además, indicó: "Me presentaré en las elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Me hablan de la micro y eso es la micro. El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord".

Javier Milei, España, 2026
El presidente Javier Milei estuvo en la Universidad San Pablo de Madrid.

El presidente Javier Milei estuvo en la Universidad San Pablo de Madrid.

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece", aseveró el mandatario, informó Noticias Argentinas. "Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso".

"Es como el que dice 'necesitamos mucho tiempo mío en el poder' pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles", aseveró.

Javier Milei habló de Messi y Scaloni

Milei también habló del futbolista Lionel Messi de quien dijo que no puede "contestar racionalmente" porque le tiene "una admiración enorme", mientras que consideró que el entrenador Lionel Scaloni "debería ser profesor de una escuela de negocios".

"Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie ¡Lo veo todo 10!", señaló, tras lo cual dijo: "Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo ¿cómo lidiás con todas megasestrellas?".

"No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi la paso mal ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los 3 penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente", aseveró.

El Presidente participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad.

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