5 de agosto de 2026
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Javier Milei

Javier Milei adelantó su viaje al exterior para que Villarruel no conduzca la sesión del jueves

Javier Milei inicia una gira por Ecuador y Colombia. Victoria Villarruel deberá reemplazarlo provisoriamente y no estará al frente del Senado.

Javier Milei adelantó su viaje al exterior para que Villarruel no conduzca la sesión del jueves.

Javier Milei adelantó su viaje al exterior para que Villarruel no conduzca la sesión del jueves.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabezará esta semana una nueva gira regional que incluirá actividades bilaterales en Ecuador y la asistencia a la toma de posesión del mandatario electo de Colombia. El jefe de Estado adelantó su viaje para que la vicepresidenta Victoria Villarruel no pueda conducir la sesión del Senado.

La jugada de Javier Milei

Milei adelantó su viaje para que Villarruel tenga que reemplazarlo provisoriamente en sus funciones y, de esa manera, no pueda estar presente en la sesión prevista en el Senado de el próximo jueves para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. Con esta jugada, el Presidente busca evitar que la vice tenga la posibilidad de votar en caso de empate, en medio de las internas que mantiene con el sector mileísta.

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

La agenda de la gira de Javier Milei

Según la agenda oficial, el jefe de Estado viajará este miércoles, a las 20, hacia Quito. El jueves, a las 11, participará de una jornada de trabajo y encuentros oficiales junto al presidente de dicho país, Daniel Noboa.

A las 18, la comitiva presidencial se trasladará a la ciudad de Cali, donde Milei hará escala para encarar la segunda parte de su gira internacional. El viernes 7, a las 09, el mandatario asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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