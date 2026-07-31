El Gobierno envió la reforma del BCRA a Diputados con el objetivo de aprobarla en agosto

El Gobierno enviará la reforma del BCRA a Diputados con el objetivo de aprobarla en agosto

Javier Milei anunció este jueves, a las 20, a través de una cadena nacional , la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central . Para concretar ese objetivo, el presidente envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a modificar la normativa.

Además, el mandatario confirmó que impulsará el denominado "Grillete Fiscal" , una iniciativa que, según explicó, "apagará" (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es negativo durante meses consecutivos. En paralelo, señaló que también avanzará con una reforma del mercado de capitales y del régimen de seguros .

Todos estos cambios, que el presidente esbozó durante los 14 minutos que duró la cadena nacional, deberán ingresar al Congreso por la Cámara de Diputados . En ese marco, el oficialismo proyecta realizar una o dos sesiones durante agosto para debatir la ampliación de la Inocencia Fiscal , la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada .

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA se debatirá en el Congreso.

Según Infobae, el proyecto del Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y de los seguros se tratarán en una etapa posterior. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectados”, explicó Milei durante la cadena nacional.

La defensa de Milei a la reforma del Banco Central

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, sostuvo Milei al defender la iniciativa.

La reforma del mercado de capitales y seguros se debatirá más adelante también en el Congreso. Foto: NA

En principio, la propuesta de otorgarle una mayor autonomía al Banco Central cuenta con cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitaría la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO como la UCR y la Coalición Cívica presentaron en el pasado, durante gobiernos peronistas, proyectos para limitar la financiación del Tesoro mediante emisión monetaria, algunos de los cuales aún conservan estado parlamentario.

Las reacciones de dirigentes políticos

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el diputado radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador Alfredo Cornejo.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, marcó diferencias con el anuncio presidencial. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”.

PARA BLINDAR AL BANCO CENTRAL HAY QUE TERMINAR CON LOS DNU’S



Más allá de una nueva grandilocuencia del Presidente, hay dos cosas que me gustaría señalar sobre el anuncio hecho por cadena nacional.



La primera es que no alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le… — maxi ferraro (@maxiferraro) July 31, 2026

"Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”, sostuvo.