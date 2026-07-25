El Banco Central De La República Argentina informó una nueva suba de la morosidad de los créditos

La mora en las familias se triplicó en un año, según el Banco Central De La República Argentina.

La morosidad de los créditos otorgados a las familias continuó aumentando durante mayo y alcanzó el 12,8% , de acuerdo con el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El indicador avanzó 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y se ubicó 8,3 puntos por encima del mismo mes de 2025 . De esta manera, el nivel de irregularidad quedó cerca de triplicar el registro interanual.

El porcentaje refleja qué proporción del saldo total de las financiaciones destinadas a las familias se encuentra en situación irregular. Los datos corresponden al cierre de mayo y son provisorios, por lo que pueden ser revisados posteriormente por el organismo.

El deterioro de la cartera crediticia estuvo explicado principalmente por los préstamos destinados a las familias, cuyo coeficiente de mora pasó del 12,1% en abril al 12,8% en mayo .

En la comparación con mayo de 2025, el incremento fue de 8,3 puntos porcentuales, uno de los movimientos más significativos registrados dentro del sistema financiero durante el último año.

Pese a la suba, el Banco Central señaló que en los últimos meses comenzó a observarse una moderación en el ritmo de deterioro, debido a una desaceleración gradual del crecimiento real de la cartera irregular.

También aumentó la irregularidad de las empresas

La mora de las financiaciones otorgadas a empresas se ubicó en 3,5% durante mayo, lo que representó una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a abril.

En términos interanuales, el indicador empresarial aumentó 2,5 puntos porcentuales.

Como resultado de ambos movimientos, el ratio de irregularidad del crédito total al sector privado llegó al 7,7%, con un incremento mensual de 0,4 puntos y una suba interanual de 5,1 puntos porcentuales.

El crédito mostró una leve recuperación

Más allá del aumento de la morosidad, el sistema financiero registró durante mayo una leve recuperación del financiamiento al sector privado.

El saldo real de los créditos en pesos creció 0,3% mensual, luego de cuatro meses consecutivos de caída, y acumuló una mejora interanual del 5,1%.

La recuperación estuvo impulsada principalmente por las líneas comerciales, que aumentaron 1,4% real, y por los préstamos con garantía real, que avanzaron 1%. En cambio, los créditos destinados al consumo se redujeron 1,1% durante el mes.

Las financiaciones en moneda extranjera crecieron 2,6% durante mayo y acumularon un aumento del 52,1% interanual. Al considerar conjuntamente los préstamos en pesos y en dólares, el crédito total al sector privado avanzó 0,8% mensual y 10,8% interanual en términos reales.

Qué pasó con los depósitos

Los depósitos del sector privado en pesos disminuyeron 0,9% real durante mayo, principalmente por una caída del 2,1% en las colocaciones a plazo.

Las cuentas remuneradas aumentaron 4,1%, mientras que los depósitos a la vista sin remuneración retrocedieron 0,9%. En la comparación interanual, el saldo real de los depósitos en pesos cayó 1,3%.

Por su parte, los depósitos en moneda extranjera se mantuvieron prácticamente estables frente a abril, con una variación mensual negativa del 0,2%, aunque acumularon una expansión del 27,8% interanual.

El Banco Central De La República Argentina destacó la cobertura del sistema financiero

El Banco Central indicó que las previsiones constituidas por las entidades financieras cubrían el 86,3% de la cartera en situación irregular.

Además, al considerar de manera conjunta la mora, las previsiones y el capital regulatorio, el crédito irregular neto de previsiones representó el 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable.

Según el organismo, estos indicadores reflejan que el sistema financiero conserva una elevada capacidad para absorber posibles pérdidas asociadas al riesgo crediticio.