Cinco restaurantes de bodegas mendocinas fueron elegidos entre los mejores del mundo

Cinco restaurantes de bodega de Mendoza entre los mejores del mundo según Wine Enthusiast

La provincia de Mendoza sumó un nuevo reconocimiento internacional. La prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast , una de las publicaciones más influyentes del universo vitivinícola, seleccionó a cinco restaurantes de bodegas mendocinas entre los 57 mejores restaurantes de bodegas del mundo .

El dato tiene un valor adicional: todos los restaurantes argentinos incluidos en el ranking pertenecen a Mendoza , un reconocimiento que confirma el crecimiento de la provincia como destino donde el vino y la gastronomía forman parte de una misma experiencia.

La selección fue elaborada por el periodista especializado Nils Bernstein , quien sostiene que los grandes restaurantes de bodegas no solo ofrecen una comida de calidad, sino que transmiten la identidad del lugar donde nacen sus vinos. Según el artículo, son espacios capaces de convertirse por sí mismos en el motivo principal de un viaje.

El listado reúne establecimientos ubicados en algunas de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo, entre ellas Francia, Italia, España, Estados Unidos, Australia, Portugal, Sudáfrica, Chile, Nueva Zelanda, Japón y Argentina.

Rosell Boher uno de los restaurantes recomendados de bodega por Wine Enthusiast

Los cinco restaurantes mendocinos elegidos

Los establecimientos distinguidos representan distintos estilos gastronómicos, aunque todos comparten una fuerte conexión con el vino, los productos regionales y el paisaje mendocino.

Angélica Cocina Maestra, en Bodega Catena Zapata, propone una cocina inspirada en las distintas alturas de los viñedos de la provincia y en la diversidad cultural que dio forma a la gastronomía argentina.

Maris Restó, de Bodega Roberto Bonfanti, sorprende con una propuesta basada en pescados y mariscos frescos que llegan diariamente desde la costa argentina y encuentran su mejor acompañamiento en los vinos de la casa.

En Riccitelli Bistró, ubicado en Las Compuertas, la cocina gira alrededor del fuego y de los productos obtenidos en su propia huerta orgánica, en línea con la filosofía de elaboración de los vinos de Matías Riccitelli.

La lista también incluye a Rosell Boher Lodge, donde la experiencia combina cocina de estación, espumantes elaborados con método tradicional y un entorno privilegiado entre viñedos y la Cordillera de los Andes.

El quinto establecimiento es Savia Cocina, de Casarena Bodega y Viñedos, cuya propuesta recupera recetas tradicionales argentinas elaboradas con productos estacionales y cocción a las brasas.

Savia Cocina el restaurante de Bodega Casarena, elegido entre los 57 menores del mundo por Wine Enthusiast

Un modelo que gana reconocimiento

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa, afirmó que la distinción confirma el crecimiento sostenido de Mendoza como destino gastronómico y enoturístico.

La funcionaria destacó que ese posicionamiento responde al trabajo desarrollado durante años entre el sector público y el privado para integrar el vino, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad dentro de una propuesta turística común.

También recordó que Mendoza impulsó iniciativas como el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM), el Observatorio Gastronómico y el Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico, además de obtener reconocimientos internacionales como su permanencia en la red Great Wine Capitals, las distinciones de la Guía Michelin y el título de Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica: Protagonista del Vino.

Wine Enthusiast vuelve a colocar a Mendoza entre los grandes destinos internacionales del vino y confirma que la gastronomía se consolidó como uno de los principales atractivos para quienes visitan la provincia.