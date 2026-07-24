24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Progresar

Por qué no cobré la Beca Progresar de julio 2026

¿No cobraste el Progresar de julio? En esta nota, te contamos las posibles causas y qué debés hacer para normalizar la situación.

Por qué no cobré la Beca Progresar de julio 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de julio 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Varios beneficiarios del programa Progresar de ANSES manifestaron que todavía no recibieron el pago correspondiente al mes de julio. El organismo explicó cuáles pueden ser los motivos de la demora y qué pasos seguir para verificar el estado del beneficio.

Beca Progresar: motivos por los que el pago de julio no llegó

Beca Progresar: motivos por los que el pago de julio no llegó

Los motivos por los que podrías no haber cobrado el Progresar

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

En los últimos días, numerosos beneficiarios manifestaron su preocupación por no haber recibido aún el pago previsto para julio, que en algunos casos incluye cuotas retroactivas correspondientes a meses anteriores

Según informó la Anses, esta situación se puede deber a estos motivos:

  • Información desactualizada: La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes.
  • Retrasos administrativos: En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras.
  • Suspensión temporal del beneficio: El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro.
  • Falta de validación educativa: Es necesario que la institución educativa confirme la regularidad académica del estudiante para que el beneficio continúe vigente.

Qué hacer si no cobraste Progresar

Si no recibiste el pago, podés consultar el estado de tu beneficio ingresando a Mi ANSES o a la plataforma oficial de Progresar con tu usuario correspondiente. Allí podrás verificar si existe algún inconveniente con tus datos personales, la certificación de alumno regular o la liquidación del beneficio.

En caso de detectar un error o si el pago continúa sin acreditarse, será necesario actualizar la información requerida o iniciar el reclamo por los canales oficiales.

A continuación, te explicamos los requisitos que se deben cumplir para continuar cobrando el beneficio, según cada línea del programa:

Finalización de la educación obligatoria

  • Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca
  • También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser alumno regular.
  • Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.
  • Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.
  • Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.
  • Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.
  • Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.
  • Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

  • Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 18 y 24 años cumplidos.
  • Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.
  • Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Ahora podés cobrar en dólares: ¿de qué se trata la nueva medida del Banco Central?

El Gobierno dice que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

Las promociones de Banco Nación en súper, viajes y tecnología para ahorrar este fin de semana

Sturzenegger y el borrador que encendió las alarmas en el vino argentino

ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de julio de 2026

Nuevos aranceles de Estados Unidos: qué pasará con las exportaciones argentinas

La economía se enfría otra vez: industria y comercio profundizan la caída

Mendoza avanza con una plataforma de pago que promete beneficios para comercios y comunidades

Lee además
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

Atención estudiantes: ya se sabe cuándo pagan Becas Progresar en julio 2026
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de julio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de julio de 2026
LO QUE SE LEE AHORA
Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

El Gobierno dice que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

Las Más Leídas

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza