Por qué no cobré la Beca Progresar de julio 2026

Varios beneficiarios del programa Progresar de ANSES manifestaron que todavía no recibieron el pago correspondiente al mes de julio . El organismo explicó cuáles pueden ser los motivos de la demora y qué pasos seguir para verificar el estado del beneficio.

El " Progresar ", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional .

Beca Progresar: motivos por los que el pago de julio no llegó

En los últimos días, numerosos beneficiarios manifestaron su preocupación por no haber recibido aún el pago previsto para julio , que en algunos casos incluye cuotas retroactivas correspondientes a meses anteriores

Según informó la Anses, esta situación se puede deber a estos motivos :

Información desactualizada: La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes.

La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes. Retrasos administrativos: En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras.

En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras. Suspensión temporal del beneficio: El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro.

El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro. Falta de validación educativa: Es necesario que la institución educativa confirme la regularidad académica del estudiante para que el beneficio continúe vigente.

Qué hacer si no cobraste Progresar

Si no recibiste el pago, podés consultar el estado de tu beneficio ingresando a Mi ANSES o a la plataforma oficial de Progresar con tu usuario correspondiente. Allí podrás verificar si existe algún inconveniente con tus datos personales, la certificación de alumno regular o la liquidación del beneficio.

En caso de detectar un error o si el pago continúa sin acreditarse, será necesario actualizar la información requerida o iniciar el reclamo por los canales oficiales.

A continuación, te explicamos los requisitos que se deben cumplir para continuar cobrando el beneficio, según cada línea del programa:

Finalización de la educación obligatoria

Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca

También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.

Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ser alumno regular.

Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.

Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.

Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.

Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.

Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.

Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 18 y 24 años cumplidos.

Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.

Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.

Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

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