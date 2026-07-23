Consumo en Argentina 2026: por qué crece el gasto privado mientras caen las ventas en supermercados

La recuperación del consumo argentino atraviesa, a mitad de 2026, una etapa de señales contradictorias . Mientras el consumo privado que mide el INDEC en sus Cuentas Nacionales alcanzó en 2025 el nivel más alto de la serie histórica, con un crecimiento cercano al 8%, las ventas en los supermercados cayeron 11% en el primer trimestre del año frente a igual período de 2025. La construcción y el mercado inmobiliario , por su parte, alternan meses de repunte con nuevas caídas. La clave para entender esta aparente contradicción, coinciden los analistas consultados, no está en desconfiar de ninguna medición sino en comprender que cada una capta una porción distinta de una realidad fragmentada.

Según la consultora Eco Go , en mayo el retroceso interanual fue del 1,9% y en los primeros cinco meses de 2026 la contracción acumulada llega al 1,4 por ciento.

La explicación de fondo exige descomponer el agregado que releva el INDEC . El consumo privado incluye la totalidad del gasto de los hogares ( alimentos , pero también automóviles , electrodomésticos , turismo y bienes importados ) y su recuperación se explica, sobre todo, por los componentes de mayor ticket. Los bienes durables , en particular los importados, crecieron con fuerza en cantidades, mientras que el consumo masivo (alimentos, bebidas, limpieza y perfumería) apenas mostró una mejora marginal tras el desplome de 2024. El promedio de ambos comportamientos arroja un resultado positivo, aunque esa cifra describe a un país estadístico que no se corresponde con ningún hogar en particular: es la suma de dos realidades opuestas.

Una segunda lectura de los “especialistas” cercanos al Gobierno explica por qué incluso la fotografía de la góndola resulta engañosa. La Encuesta de Supermercados del INDEC , la estadística de referencia para el consumo masivo , releva ventas online con una definición estrecha: solo las que realizan por internet o teléfono las propias cadenas relevadas, un canal que apenas supera el 3% del total y que, además, pierde participación real.

Quedan afuera los canales hacia donde habría migrado una parte de la crema del consumo: marketplaces, aplicaciones de delivery, venta directa de fabricantes, importación personal y autoservicios de cercanía.

Sin embargo, los datos duros indican que esas ventas rondan el 15%, por encima del 3% que capta la encuesta oficial, pero un número aún bajo para el consumo total.

En busca de justificación, ese discurso asegura que cuando un hogar deja de comprar en la góndola de una gran cadena y adquiere lo mismo en un marketplace o en el almacén del barrio, la estadística registra una caída que, en rigor, no es tal: es el mismo consumo cambiando de canal.

El dato se cae al instante cuando se contrasta con los números de CAME o del Centro de Almaceneros de Córdoba, que también registran caída en los locales de cercanía. En el mismo sentido, los datos de los institutos y cámaras de productos básicos, como carne, leche y pan, ratifican que los consumidores dejan de comprar en las góndolas, pero también en las carnicerías y almacenes.

Un rubro que crece, pero que también hay que calificarlo con corrección. Un informe de Analytica ilustra la magnitud: las compras puerta a puerta alcanzaron en mayo los US$115 millones, un salto interanual del 84,4%, apenas por debajo del récord de US$118 millones de abril. En los primeros cinco meses del año, las importaciones vía courier sumaron US$518 millones, un 113,2% más que en igual período de 2025. Es un consumo centrado en clases medias y altas y ligado al consumo impulsivo o hiperconsumismo, más que al consumo masivo de la sociedad.

Mientras el consumo masivo cae, crece el consumo compulsivo vía importaciones puerta a puerta

Quién compra

También en el análisis aparece la foto del consumo geográfico y explica una parte de las diferencias que muestran los bienes durables. Las provincias con mayor actividad agropecuaria, petrolera o minera exhiben una dinámica de consumo más favorable, mientras el AMBA concentra la tensión sobre salarios, empleo y gasto cotidiano. Los patentamientos de autos lo evidencian con crudeza: hay provincias exportadoras con subas de más del 60% frente a otras estancadas en un dígito. No es una contradicción, sino hogares distintos bajo una misma etiqueta regional. Donde la renta exportadora derrama, los ingresos medios y altos acceden al bien durable financiado, donde no llega, el salario real es el único motor y el ajuste recae sobre los productos básicos.

Sectores dispares

El resto de los indicadores confirma la heterogeneidad. El Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT subió 6,4% en junio, tras varios meses de caídas, aunque la gastronomía, que había mejorado en abril y mayo, volvió a retroceder 2,7%, según Econviews. El patentamiento de autos cayó 7,2% en junio y las concesionarias acumulan bajas desde abril, de acuerdo con ADEFA. La construcción también osciló, con el cemento cediendo 9,1% tras subir 10,7% en mayo. El mercado inmobiliario ofrece señales mixtas: la venta de inmuebles bajó 9% interanual en junio en la provincia de Buenos Aires, aunque mejoró 18% frente a mayo, y los créditos hipotecarios, en US$150 millones, fueron los más altos desde marzo, pese a ubicarse todavía en la mitad del nivel de un año atrás.

Una sola fotografía no alcanza

El consumo privado creció, pero ese crecimiento es un promedio que combina bienes durables, importados y turismo en alza con una góndola que apenas logra recuperarse. La caída de los supermercados es real y extendida en productos, incluso de primera necesidad. El fenómeno, además, está atravesado por una geografía económica que separa cada vez con mayor nitidez a las provincias con renta exportadora del resto del país.