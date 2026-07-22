22 de julio de 2026
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Consumo

El consumo de carne vacuna cayó a un mínimo histórico: cuál es la realidad en San Rafael

El consumo de carne vacuna cayó a unos 47 kilos por habitante al año, mientras el pollo y el cerdo ganan protagonismo. Noticiero Andino recorrió una carnicería de San Rafael para conocer la realidad local.

Consumo de carne en San Rafael.

Consumo de carne en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas, al ubicarse en alrededor de 47 kilos por habitante al año, según datos del sector. La cifra representa una caída superior al 11% interanual y refleja el impacto de la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento de los precios.

Este escenario modificó los hábitos de consumo de los argentinos, que comenzaron a optar por alternativas más económicas como el pollo y la carne de cerdo.

Pollo y cerdo ganan lugar en la mesa de los argentinos

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), la disminución del consumo de carne vacuna está relacionada con una menor oferta para el mercado interno, producto de la baja en los niveles de faena y del incremento de las exportaciones.

Frente al elevado precio del asado y otros cortes tradicionales, el pollo, con un consumo cercano a los 50 kilos per cápita, y la carne de cerdo, con unos 25 kilos por habitante al año, se consolidan como las principales alternativas en la alimentación de los argentinos.

¿Qué ocurre en San Rafael?

Con el objetivo de conocer cómo se refleja esta realidad en el departamento, Noticiero Andino visitó Carnes Encinas, donde dialogó con sus responsables para analizar el comportamiento de los consumidores y las preferencias actuales al momento de comprar carne.

Los comerciantes brindaron su mirada sobre la evolución de las ventas, los cambios en la demanda y las estrategias que adoptan los clientes frente al contexto económico.

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