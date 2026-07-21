21 de julio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

General Alvear busca reducir el caos vehicular frente a las escuelas núcleo

El Municipio de General Alvear anunció espacios específicos para el ascenso y descenso de alumnos, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

Dársenas de ascenso y descenso por el tránsito en escuelas de General Alvear.

Dársenas de ascenso y descenso por el tránsito en escuelas de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La medida en General Alvear busca reducir el caos vehicular que se produce durante los horarios de ingreso y egreso de los estudiantes. Desde Tránsito Municipal solicitaron el acompañamiento de las familias y anticiparon que habrá presencia policial.

Durante la mañana de este lunes se anunció la implementación de dársenas de ascenso y descenso de pasajeros en una zona escolar de General Alvear, ante los reiterados reclamos por el caos vehicular que se genera en los horarios de entrada y salida.

La iniciativa apunta principalmente a ordenar la circulación en inmediaciones de las denominadas escuelas núcleo, donde la concentración de vehículos provoca demoras, maniobras riesgosas y dificultades para el desplazamiento de peatones.

Solicitan el acompañamiento de los padres para una mayor seguridad

Hugo Mármol, integrante de la Policía de Tránsito Municipal, explicó que la iniciativa responde a un pedido que lleva varios años. “Es un viejo reclamo. Tenemos el acompañamiento de las autoridades de la Escuela Carlos María y ahora necesitamos el apoyo de los padres”, manifestó.

El funcionario remarcó que la intención principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial de estudiantes, docentes y familias que circulan diariamente por el sector.

Además, anticipó que habrá presencia policial para acompañar la implementación de las dársenas y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

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