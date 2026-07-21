General Alvear busca reducir el caos vehicular frente a las escuelas núcleo

La medida en General Alvear busca reducir el caos vehicular que se produce durante los horarios de ingreso y egreso de los estudiantes. Desde Tránsito Municipal solicitaron el acompañamiento de las familias y anticiparon que habrá presencia policial.
Durante la mañana de este lunes se anunció la implementación de dársenas de ascenso y descenso de pasajeros en una zona escolar de General Alvear, ante los reiterados reclamos por el caos vehicular que se genera en los horarios de entrada y salida.
La iniciativa apunta principalmente a ordenar la circulación en inmediaciones de las denominadas escuelas núcleo, donde la concentración de vehículos provoca demoras, maniobras riesgosas y dificultades para el desplazamiento de peatones.
Solicitan el acompañamiento de los padres para una mayor seguridad
Hugo Mármol, integrante de la Policía de Tránsito Municipal, explicó que la iniciativa responde a un pedido que lleva varios años. “Es un viejo reclamo. Tenemos el acompañamiento de las autoridades de la Escuela Carlos María y ahora necesitamos el apoyo de los padres”, manifestó.
El funcionario remarcó que la intención principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial de estudiantes, docentes y familias que circulan diariamente por el sector.
Además, anticipó que habrá presencia policial para acompañar la implementación de las dársenas y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.