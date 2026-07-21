21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Bowen

Bowen: cuáles son los principales reclamos de los vecinos antes de la visita de los concejales

Noticiero Andino recorrió Bowen para conocer las principales demandas de los vecinos antes de la visita de los concejales.

Distrito de Bowen en General Alvear.

Distrito de Bowen en General Alvear.

Foto: Prensa Municipalidad de General Alvear
Por Sitio Andino Departamentales

Ante el anuncio de que los concejales recorrerán los distritos de General Alvear para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos, Noticiero Andino se anticipó y este martes visitó Bowen para consultar cuáles son las principales demandas de la comunidad.

Las respuestas reflejaron una serie de necesidades que abarcan tanto el casco urbano como la zona rural, con reclamos vinculados a la infraestructura, los servicios públicos y el sector productivo.

Asfalto, salud y apoyo al agro, entre los principales pedidos de Bowen

Entre las demandas más reiteradas por los vecinos se destacan la mejora del estado de las calles y el asfalto, el fortalecimiento de los servicios de salud y una mayor asistencia para el sector agropecuario, considerado uno de los motores económicos de la región.

Los testimonios recogidos por Noticiero Andino buscan reflejar las prioridades de la comunidad de cara al recorrido que realizarán los ediles por los distintos distritos del departamento.

La participación de los vecinos de Bowen, clave para definir prioridades

La iniciativa también abre el debate para que más habitantes del Este puedan expresar sus inquietudes y proponer mejoras para sus localidades.

¿Y vos, como vecino del Este, qué solicitarías para mejorar tu distrito?

Temas
Seguí leyendo

Miles de vecinos eligieron las propuestas gratuitas de Tunuyán durante las vacaciones

Volvió a nevar en el Manzano Histórico: cómo están las rutas de acceso

El joven voleibolista mendocino que cumplió su gran sueño y jugará en Canadá

Atención elencos: abrió la convocatoria para participar del gran Festival de Teatro de Mendoza

¿Tenés un emprendimiento? Lanzan un programa de capacitación para potenciar tu negocio en San Rafael

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

Las propuestas gratuitas para mantenerse activo durante el invierno

De los títeres al Mundialito: las actividades que reunieron a las familias

Lee además
En una calle de Bowen pintaron la bandera Argentina. video

La familia alvearense que transformó el asfalto en un enorme símbolo argentino
Santa Rosa congeló los sueldos de sus funcionarios hasta diciembre.

Santa Rosa congeló los sueldos de sus funcionarios hasta diciembre
LO QUE SE LEE AHORA
La nieve domina paisajes de Malargüe.

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

Las Más Leídas

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos