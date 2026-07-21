Bowen: cuáles son los principales reclamos de los vecinos antes de la visita de los concejales

Distrito de Bowen en General Alvear. Foto: Prensa Municipalidad de General Alvear

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Por Sitio Andino Departamentales







Ante el anuncio de que los concejales recorrerán los distritos de General Alvear para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos, Noticiero Andino se anticipó y este martes visitó Bowen para consultar cuáles son las principales demandas de la comunidad.

Las respuestas reflejaron una serie de necesidades que abarcan tanto el casco urbano como la zona rural, con reclamos vinculados a la infraestructura, los servicios públicos y el sector productivo.

Asfalto, salud y apoyo al agro, entre los principales pedidos de Bowen Entre las demandas más reiteradas por los vecinos se destacan la mejora del estado de las calles y el asfalto, el fortalecimiento de los servicios de salud y una mayor asistencia para el sector agropecuario, considerado uno de los motores económicos de la región.

Los testimonios recogidos por Noticiero Andino buscan reflejar las prioridades de la comunidad de cara al recorrido que realizarán los ediles por los distintos distritos del departamento.

La participación de los vecinos de Bowen, clave para definir prioridades La iniciativa también abre el debate para que más habitantes del Este puedan expresar sus inquietudes y proponer mejoras para sus localidades. ¿Y vos, como vecino del Este, qué solicitarías para mejorar tu distrito?