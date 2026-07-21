Tupungato finalizó una amplia agenda de propuestas invernales

Durante dos semanas , plazas, playones, salones comunitarios y espacios culturales recibieron propuestas de teatro, circo, talleres, música y deporte en distintas localidades del departamento de Tupungato .

Durante las últimas dos semanas, las plazas, playones, salones comunitarios y espacios culturales de Tupungato se llenaron de risas, aplausos y momentos de alegría. El programa de Vacaciones de Invierno recorrió diferentes localidades del departamento con una amplia agenda de actividades recreativas, culturales, educativas y deportivas.

Las propuestas permitieron que niños, jóvenes y adultos compartieran jornadas de aprendizaje, entretenimiento y encuentro social .

La programación comenzó el 6 de julio con el espectáculo de humor, ilusionismo y circo Mi Momento Mágico , presentado en Cordón del Plata. También se realizó una función distendida en el Hotel Turismo.

Ese mismo día, la Casa de la Cultura recibió el taller infantil Armá tu look mundialista, donde los niños pudieron maquillarse y confeccionar bufandas y pulseras con los colores de la Selección Argentina.

El teatro tuvo un lugar destacado con obras como El Gato con Botas, Blancanieves, Historias de lluvia, Leven Anclas y Un viaje al mundo de los sueños. Los espectáculos llegaron a Ciudad, Anchoris, El Zampal y San José, entre otros puntos del departamento.

La agenda también incluyó propuestas de títeres, shows interactivos e intervenciones circenses como El sueñito de Violeta, Periquita y sus amigos, La elección del rey animal de Mendoza, La magia del circo en una valija y Dos payasos en acción.

El talento de los artistas de Tupungato

Las expresiones artísticas locales también ocuparon un espacio importante durante el receso. En varios encuentros, las actividades comenzaron con presentaciones de los talleres municipales de danza y música.

Participaron grupos como The Star Factory, Pewmafé, Free Expression, Sol de Tupungato, Grupo Salsón, Falak, Sangre Morena, La Alborada, Ballet Ciudad, Danzas Latinas y Andaluz.

También se presentó el Ensamble Musical de teclado, guitarra, ukelele y percusión. Las familias acompañaron las muestras de los bailarines y músicos que se forman en los talleres municipales. Madres, padres, abuelos y seres queridos colmaron los espacios para alentar a quienes eligen el arte como medio de expresión.

Desde el Municipio destacaron la dedicación y el esfuerzo que los participantes realizan en cada clase para desarrollar su talento y fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Talleres de arte y creatividad

Los minitalleres también fueron protagonistas de las vacaciones de invierno. Niños, jóvenes y adultos participaron de propuestas artísticas y creativas.

Entre las actividades se desarrollaron Coloreando el bosque, Creación de juegos en arcilla, Fotografía creativa kids, Confeccioná tu bolso, Limpieza de rostro y automaquillaje, Experiencia de cerámica y Confeccioná tu portamaceta.

La programación se completó con propuestas musicales como Mini voces y diversión, realizada en el Hotel Turismo.

Bingo, truco e intercambio de figuritas en Tupungato

Las actividades destinadas a los adultos también registraron una importante convocatoria. El Bingo para Adultos, realizado el sábado 11 de julio, reunió premios, música en vivo, baile y un divertido trencito.

El encuentro contó con la participación musical de Josué Ortiz y se convirtió en una verdadera fiesta para los asistentes. Al día siguiente se disputó el Campeonato de Truco, que reunió a ocho duplas. Los participantes compartieron una tarde marcada por las señas, el canto de envido, el truco y el “quiero vale cuatro”.

Los ganadores recibieron órdenes de compra en indumentaria, mientras que el segundo puesto obtuvo aros de luz para celulares y parlantes. También se entregaron premios consuelo.

Durante esa misma jornada, niños y jóvenes participaron de un intercambio de figuritas de los equipos mundialistas. La actividad generó encuentros, nuevas amistades y mucha emoción entre los fanáticos del fútbol, acompañados por la música de Juan Cruz Mallea.

El Mundialito Infantil de Fútbol

El deporte tuvo un lugar central con el Mundialito Infantil de Fútbol, uno de los principales atractivos de las vacaciones. La competencia convocó a niños y familias y promovió valores como el compañerismo, la integración y el juego en equipo.

En la categoría de 8 y 9 años, Los Wachines B obtuvieron el primer puesto, mientras que Los Wachines A finalizaron como subcampeones. Ambos equipos recibieron trofeos, camisetas de la Selección Argentina y pelotas.

En la categoría de 10 y 11 años, el primer lugar fue para Los Saez, el segundo para El Cordón, el tercero para El Peral y el cuarto para Los Segura.

Los equipos ubicados entre el primer y el tercer puesto recibieron sus respectivos trofeos. Además, se entregaron pelotas y camisetas alternativas del Mundial para los jugadores.

Un cierre marcado por el encuentro

El cierre de las Vacaciones de Invierno 2026 dejó numerosas experiencias compartidas entre las familias de Tupungato.

Niños que jugaron y aprendieron, artistas locales que mostraron su talento y vecinos que volvieron a encontrarse fueron parte de una programación que combinó cultura, deporte y recreación en distintos puntos del departamento.