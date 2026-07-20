Mendoza avanza con obras y mantenimiento en más de 1.000 escuelas

Infraestructura Escolar de Mendoza realiza reparaciones generales y trabajos en instalaciones de gas para evitar inconvenientes durante el dictado de clases. También avanza la construcción de 24 nuevos establecimientos educativos .

El Gobierno de Mendoza lleva adelante intervenciones en 140 escuelas de la provincia , con una inversión cercana a los $2.000 millones , destinada principalmente a reparaciones generales y trabajos en instalaciones de gas.

Las tareas tienen como objetivo garantizar que los problemas edilicios no afecten el normal desarrollo de las actividades educativas. En ese contexto, el ciclo lectivo se retomó con normalidad este lunes 20 de julio , luego del receso invernal.

Sin embargo, debido a las nevadas y a las condiciones meteorológicas, se suspendió la presencialidad en establecimientos ubicados en zonas de alta montaña .

Trabajos de mantenimiento en más de 1.000 escuelas

Además de las intervenciones específicas en los 140 edificios, el Ejecutivo provincial ejecuta tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en más de 1.000 establecimientos educativos.

Los trabajos incluyen reparaciones de cubiertas, mejoras en instalaciones sanitarias, pintura, mantenimiento general y adecuaciones en los sistemas de gas. Desde la Provincia señalaron que estas acciones buscan mejorar las condiciones edilicias y resolver inconvenientes antes de que afecten el dictado de clases.

Nuevas escuelas, ampliaciones y modernización

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar también mantiene en ejecución un plan de obras que contempla la construcción de 24 escuelas nuevas y la realización de 28 ampliaciones.

A esto se suman trabajos de modernización y actualización en distintos edificios educativos de Mendoza, con el propósito de ampliar la capacidad de las instituciones y mejorar sus condiciones de funcionamiento.

Carlos Daparo, subsecretario de Infraestrucura Escolar de la provincia, comentó sobre la situación en San Rafael tras el comienzo de clases