Foro Mendoza Global reunirá a diplomáticos, académicos y empresarios

La Municipalidad de Mendoza y el Módulo Jean Monnet “UE en América Latina y el Caribe, de Bruselas a Buenos Aires” , de la Universidad Austral, realizarán el Foro Mendoza Global : “Potencias Medias, Europa y Argentina en el nuevo orden internacional” .

La actividad tendrá lugar el lunes 20 de julio, desde las 14.00 horas , en la Bolsa de Comercio de Mendoza , ubicada en Sarmiento 199, y marcará el lanzamiento oficial del Proyecto Mendoza Global .

La propuesta busca generar un espacio de análisis y vinculación entre el sector público , las universidades, el cuerpo diplomático, las organizaciones de la sociedad civil y el entramado productivo provincial.

El foro abordará las transformaciones del orden mundial, el creciente protagonismo de las denominadas potencias medias y las oportunidades de Mendoza para fortalecer su inserción internacional mediante la diplomacia subnacional.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las carreras de Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, la Universidad Champagnat y la Universidad Católica Argentina, sede Mendoza.

También participan la Escuela de Gobierno y la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Austral, con el cofinanciamiento de la Unión Europea.

Una conferencia sobre el nuevo orden mundial

La apertura estará encabezada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Posteriormente, el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja, brindará la conferencia magistral “El mundo en interregno: una mirada europea”.

La agenda continuará con el conversatorio “Ciudades en el mundo: la paradiplomacia como herramienta de desarrollo”, del que participarán Ulpiano Suarez, José Antonio Sanahuja e Ignacio Ibáñez, responsable de Diplomacia Pública de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

Economía, cooperación y Acuerdo UE-Mercosur

Otro de los ejes de la jornada será el panel “Mendoza en la economía global: recursos estratégicos, oportunidades de cooperación y Acuerdo UE-Mercosur”. El espacio contará con representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza, Broda Lab y la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Además, se analizarán las posibilidades de cooperación internacional, el desarrollo económico provincial y el papel de los recursos estratégicos de Mendoza en el contexto global.

El rol de las juventudes mendocinas

El encuentro también incluirá un espacio dedicado al potencial internacional de las juventudes de Mendoza.

Participarán organizaciones vinculadas con la diplomacia, las relaciones internacionales y la formación de jóvenes líderes, entre ellas Diplomacia Activa, CEDEMA, Youth Diplomats y Órbita.

El papel de las potencias medias

El cierre estará marcado por el panel “La hora de las potencias medias: autonomía estratégica y política exterior argentina”. La exposición contará con representantes de la Embajada de Canadá en Argentina, la Agencia Polaca de Comercio e Inversiones y el Módulo Jean Monnet de la Universidad Austral.

El Foro Mendoza Global busca posicionar a la capital provincial como sede de debates estratégicos sobre política internacional, cooperación, desarrollo económico y diplomacia subnacional.

Asimismo, pretende fortalecer los vínculos con universidades, organismos internacionales, misiones diplomáticas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Fecha, horario y lugar del Foro Mendoza Global

La actividad se realizará el lunes 20 de julio de 2026, desde las 14, en la Bolsa de Comercio de Mendoza, ubicada en Sarmiento 199 de Ciudad.

Las personas interesadas podrán inscribirse mediante el formulario oficial del evento. Para solicitar más información, está disponible el correo [email protected].