El mensaje de la madre del joven fallecido en un boliche de Luján de Cuyo

La madre de Lautaro Joaquín, el joven de 18 años cuya muerte ocurrió en el boliche Wabi de Luján de Cuyo , compartió una emotiva carta en sus redes sociales en la que recordó quién era su hijo y reclamó respeto por su memoria mientras la justicia continúa investigando las circunstancias del caso.

En el extenso mensaje publicado en Facebook , la mujer reconstruyó las últimas horas que compartió con el adolescente y relató el dramático llamado que recibió durante la madrugada del 4 de julio, cuando le informaron que le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La publicación se conoció mientras la investigación judicial sigue en curso . La causa permanece caratulada como averiguación de causales de muerte y el fiscal aguarda los resultados de estudios para determinar qué provocó el infarto que terminó con la vida del joven.

" A Lautaro Joaquín me lo quitaron de mis brazos la fría noche del 4 de julio ", comienza el texto que la mujer compartió en Facebook. Luego recordó el momento que cambió su vida: "A las 5:02 recibí una llamada que no puedo dejar de recordar. Una mujer me dijo: 'Su hijo está mal, por favor venga, le están haciendo RCP'".

A lo largo de la publicación, describió a Lautaro como un joven de 18 años que había terminado la secundaria, realizaba el preuniversitario de Ingeniería en la UNCuyo, entrenaba en un gimnasio, ayudaba a su padre en un taller mecánico y colaboraba en el kiosco de su abuela. "Era amado por sus amigos, simpático, empático y solidario al mil por mil", escribió.

Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido al tratamiento que recibió el caso. "Sentí la necesidad de decir quién era el 'chico que falleció en Wabi'. Ningún periodista se comunicó conmigo para preguntar quién era Lautaro, mi hijo", expresó. También aseguró que desde el boliche "nadie se ha comunicado conmigo, demostrando cero humanidad".

La madre concluyó con un pedido que sintetiza el sentido de su publicación: "Pido respeto por su memoria, también busco que se sepa quién era mi Lau", mientras la justicia avanza con la investigación para esclarecer la muerte del joven en Luján de Cuyo.