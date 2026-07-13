Grave accidente vial entre tres vehículos dejó a un chofer herido tras el vuelco de un colectivo argentino

Un accidente vial que involucró a un colectivo, un camión y una camioneta provocó importantes complicaciones en el tránsito este lunes en un bypass habilitado en la zona del Paso Internacional Cristo Redentor . El hecho dejó como saldo un camionero lesionado , mientras que el conductor de la camioneta señalada como el responsable se fugó .

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 11.40, a la altura del kilómetro 66 , cuando el camión circulaba en dirección sur. En ese momento, el colectivo involucrado inició una maniobra para intentar sobrepasar al camión.

Casi en simultáneo, una camioneta intentó adelantar a ambos vehículos utilizando el carril contrario, una maniobra que habría desencadenado el accidente. Ante esa situación, el conductor del colectivo intentó reincorporarse, pero colisionó con el camión y terminó volcando sobre la calzada .

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión de 41 años sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal de emergencia y Bomberos . Posteriormente, fue trasladado al hospital San Juan de Dios para ser sometido a una evaluación médica.

Por su parte, los 21 pasajeros del colectivo y sus dos choferes resultaron ilesos. Los pasajeros fueron trasladados en un ómnibus de la empresa Ahumada para continuar viaje hacia su destino final, en la ciudad de Santiago.

Según la información oficial, la camioneta que habría originado la maniobra que desencadenó el accidente se dio a la fuga tras el siniestro. Por el hecho, Carabineros inició las actuaciones correspondientes para establecer la identidad del conductor y esclarecer las circunstancias del accidente.