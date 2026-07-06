Murió el youtuber "Chatterbox" y su padre en un choque múltiple

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Por Sitio Andino MuchoShow







El entorno digital y la comunidad de creadores de contenido de nuestro país se encuentran bajo un estado de conmoción absoluta tras confirmarse una dramática noticia vial. A los 27 años de edad, falleció el popular youtuber e influencer Sebastián Javier Funes, conocido en las plataformas como "Chatterbox", en un trágico accidente múltiple ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Los detalles del violento accidente vial en la Ruta 5 El siniestro se registró a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5, en las inmediaciones de la localidad de Guanaco, dentro del partido de Pehuajó. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el choque involucró a tres vehículos: un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 (ocupada por vecinos de Carlos Casares que resultaron heridos) y un automóvil Honda Civic, en el cual se trasladaba el joven creador de contenidos junto a su círculo íntimo.

Las pericias preliminares judiciales indican que la colisión se habría originado cuando uno de los rodados intentó realizar una arriesgada maniobra de sobrepaso sobre el camión de carga, provocando un impacto frontal destructivo con el vehículo que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia directa del impacto, fallecieron en el acto Sebastián Funes y su padre, quienes viajaban en la parte delantera del auto. En tanto, su madre y su hermana menor, de tan solo 12 años, lograron sobrevivir en los asientos traseros y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

El triste trasfondo del viaje y el perfil del influencer Detrás del siniestro vial trascendió un detalle desgarrador: la familia, con raíces pehuajenses pero radicada en la Ciudad de Buenos Aires, había viajado al interior de la provincia específicamente para asistir al velorio de la abuela del joven. El fatal desenlace se produjo el domingo por la tarde, en el momento exacto en el que emprendían el viaje de regreso hacia la Capital Federal.

Bajo el seudónimo de "Chatterbox", Sebastián Funes había consolidado una carrera meteórica en el universo del entretenimiento adolescente, especializándose en gameplays humorísticos y reacciones en vivo de videojuegos masivos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game: YouTube: Su canal principal acumulaba casi 1,7 millones de suscriptores, habiendo celebrado la placa del millón de seguidores a mediados de 2023. Su video más visto superaba los 5 millones de reproducciones.

Su canal principal acumulaba casi 1,7 millones de suscriptores, habiendo celebrado la placa del millón de seguidores a mediados de 2023. Su video más visto superaba los 5 millones de reproducciones. TikTok y Twitch: Registraba más de un millón de fanáticos en la plataforma de videos cortos y superaba los 114.000 seguidores en Twitch, donde realizaba transmisiones de forma regular interactuando con su audiencia. La causa judicial quedó en manos de la fiscalía de turno, mientras las redes sociales se inundan de mensajes de condolencias de colegas de la comunidad gamer. Su última publicación comercial anunciaba una competencia de Dragon Ball Z contra el creador "Unxavi", evento que debía disputarse el próximo fin de semana.