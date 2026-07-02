Flor Peña va a juicio por una millonaria suma: la impactante cifra que le reclama a Luzu TV

La desvinculación de la conductora de una de las plataformas de streaming más vista del país se trasladó directamente a los tribunales. Florencia Peña inició una demanda judicial contra Luzu TV por la impactante suma de 750.000.000 de pesos , tras considerar que su salida forzada del canal digital le provocó severos daños y perjuicios.

En un principio, la estrategia legal de la actriz contemplaba exigir una compensación cercana a los 200 millones de pesos para cubrir el estricto cumplimiento del contrato que la vinculaba con el medio hasta diciembre. Sin embargo, con el avance del caso y tras evaluar el impacto psicológico y profesional de la drástica decisión de la empresa, el estudio del abogado Fernando Burlando amplió los conceptos e incrementó el reclamo total a los 750 millones de pesos argentinos .

La millonaria cifra fue filtrada y confirmada por Barby Franco, panelista de televisión y pareja de Burlando. El trasfondo del conflicto se originó tras el error cometido por la actriz al anunciar al aire la falsa muerte de Jorge Messi , padre del futbolista argentino. Aunque Peña pidió disculpas inmediatas y llamó llorando a la familia del deportista, desde la dirección de la productora le ordenaron de forma apresurada un tajante "no vengas más" , rompiendo el acuerdo comercial vigente.

El factor Burlando: "Hubo una rescisión sin voluntad de Flor"

Desde la defensa legal de la artista argumentan que no existió una renuncia por parte de la conductora, sino un despido arbitrario y unilateral en el que ella no tuvo ningún tipo de consentimiento. Según el letrado, la decisión de Nicolás Occhiato y los directivos de la señal fue desmedida, interrumpiendo un contrato firmado sin respetar las instancias previas de diálogo y perjudicando públicamente la imagen de la conductora.

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Actualmente, el reclamo no solo exige que se abonen los sueldos correspondientes hasta la finalización del vínculo contractual, sino que hace un fuerte hito en el resarcimiento por el daño moral. "Aún está sin evaluar todo el daño que esto le provocó. Ella no está bien hoy", sentenció Burlando, dejando en claro que la productora deberá afrontar una de las batallas legales más costosas de la era del streaming.