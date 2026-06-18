18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Florencia Peña

Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi y la familia lanzó un duro comunicado

Florencia Peña anunció por error el fallecimiento del padre de Lionel Messi. La familia rompió el silencio con un duro comunicado sobre su salud.

Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi y la familia lanzó un duro comunicado

Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi y la familia lanzó un duro comunicado

Por Sitio Andino MuchoShow

Un verdadero papelón mediático se desató en Luzu TV durante el programa de streaming que conduce Florencia Peña, cuando interrumpió el vivo para lanzar una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi. El tremendo error encendió la indignación total en las redes sociales y provocó un inmediato y durísimo descargo de la familia de Lionel Messi.

El desafortunado episodio ocurrió pasado el mediodía. En medio de la emisión, la conductora interrumpió la charla habitual de forma abrupta. “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", disparó textualmente al aire. De inmediato, preguntó a su producción qué información concreta había sobre el supuesto hecho.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la falsa primicia de Florencia Peña?

Las redes sociales estallaron de inmediato con duras críticas hacia la conductora. Miles de usuarios la cuestionaron con dureza por la alarmante falta de verificación de una información tan delicada. Ante el repudio generalizado, Peña tuvo que retractarse apenas ocho minutos después. “Che, fake… Me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando", ensayó como justificación en vivo.

La actriz reconoció que se "comió la curva" y pidió disculpas al público. Sin embargo, el revuelo digital ya era completamente imparable.

¿Qué dice el comunicado de la familia de Lionel Messi?

La gravedad de las versiones obligó al círculo íntimo del futbolista a emitir un contundente comunicado. En el documento aclararon la situación real de Jorge y cruzaron con dureza la irresponsabilidad de ciertos medios.

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La familia confirmó que Jorge efectivamente "atraviesa una situación de salud". No obstante, aclararon de forma taxativa que "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente". Asimismo, expresaron su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que se trató un tema estrictamente privado. Advirtieron que solo el entorno más cercano maneja información real y precisa.

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Hacia el final del texto, el entorno del capitán argentino exigió un freno total a las especulaciones malintencionadas. Reclamaron cordura frente al delicado proceso que les toca atravesar como familia. "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad", expresaron de manera contundente. Remarcaron que la tranquilidad de un paciente no puede ser objeto de un interés mediático irresponsable.

Finalmente, agradecieron el cariño genuino de la gente. Solicitaron que se preserve la intimidad y la confidencialidad de todo el entorno durante la recuperación.

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