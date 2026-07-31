Ave Fénix llega a Mendoza con la dirección de Manuel Wirzt: fechas, salas y precios

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino MuchoShow







El reconocido cuarteto de cuerdas Ave Fénix aterriza en la provincia de Mendoza para brindar un show inolvidable que promete cautivar a espectadores de todas las edades. Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, el ensamble desplegará una propuesta innovadora que reinventa el universo de los instrumentos tradicionales.

¿De qué se trata la propuesta musical de Ave Fénix? La agrupación propone un concepto escénico de nivel internacional donde la sofisticación clásica se entrelaza de forma armónica con el rock, el pop, la música electrónica y las bandas sonoras cinematográficas más emblemáticas. Integrado por Valter Izzo, Javier Kase, Pablo Raffo y Nicolás String, el grupo transforma obras de culto en versiones vibrantes y llenas de energía.

¿Cuándo y dónde se presentarán en Gran Mendoza y el Sur? La gira contempla tres presentaciones exclusivas en los principales escenarios locales, permitiendo que el público de distintos puntos disfrute de una noche única:

Viernes 7 de agosto (21:30 hs): Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Entradas desde $40.000 hasta $45.000. Sábado 8 de agosto (21:30 hs): Teatro Roma de San Rafael. Entradas desde $40.000 hasta $45.000. Domingo 9 de agosto (20:00 hs): Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear. Entrada general a $45.000. ¿Dónde conseguir las entradas para las funciones? Las ubicaciones para presenciar este despliegue de virtuosismo ya están disponibles a través de la plataforma Entradaweb.com.ar y directamente en las boleterías físicas de cada uno de los teatros. Sin dudas, se trata de una oportunidad perfecta para vivenciar el renacer de la música instrumental con una puesta en escena tan potente como elegante. Asegurá tu lugar con anticipación para ser parte de una gira memorable en suelo mendocino.