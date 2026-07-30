Suspenden las clases en Mendoza por el Zonda: qué zonas no tendrán actividad este viernes 31 de julio

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales durante el turno mañana de este viernes 31 de julio en distintos puntos de Mendoza, debido a los pronósticos de viento Zonda y por recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades en varias zonas de la provincia, mientras que en otros departamentos el servicio educativo se desarrollará con normalidad.

En estos departamentos, las actividades escolares deberán realizarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza .

En tanto, en el resto de la provincia —zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear— las clases se dictarán con total normalidad.

Alerta por Zonda y pronóstico para este viernes

La decisión se tomó en el marco de la alerta meteorológica vigente por viento Zonda, que fue elevada a nivel naranja por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del territorio.

El organismo anticipó que en el Gran Mendoza y el Valle de Uco se esperan vientos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad y aumento repentino de la temperatura.

Para el resto de la provincia rige una alerta amarilla, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Por su parte, Defensa Civil indicó que las primeras ráfagas podrían comenzar a sentirse desde las primeras horas del viernes, con mayor intensidad entre el mediodía y la tarde, especialmente en el Gran Mendoza.

Además, se prevé el ingreso de viento del sur hacia la tarde, lo que provocará un descenso de la temperatura hacia el final de la jornada.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases en varios departamentos este viernes 31 de julio.

Cómo seguirá el tiempo el sábado en Mendoza

Para el sábado 1 de agosto se espera un marcado descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 15 °C.

También se prevé viento leve del norte durante el día y la posibilidad de Zonda débil en sectores de precordillera y el sur provincial, sin precipitaciones en el llano.