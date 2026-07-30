30 de julio de 2026
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Accidente vial

Conductor alcoholizado provocó un grave accidente vial en pleno Acceso Sur

Un accidente vial ocurrido en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz, derivó en un tenso momento entre los conductores.

Grave accidente vial en pleno Acceso Sur.&nbsp;

Grave accidente vial en pleno Acceso Sur. 

 Por Pablo Segura

Un hombre vivió una verdadera pesadilla tras un accidente vial ocurrido en Godoy Cruz, cuando fue chocado desde atrás por un automovilista que conducía con 2,15 gramos de alcohol en sangre. Después del impacto, la víctima denunció que fue amenazada, sufrió un intento de agresión física y hasta recibió piedrazos.

El siniestro ocurrió sobre el Acceso Sur, a la altura del hipermercado Chango Más, en la mano con dirección hacia el sur. El choque involucró a un Volkswagen Polo y un Chevrolet Corsa, cuyo conductor embistió por detrás al otro vehículo.

Tras el hecho, el conductor del Corsa fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Según testigos, el hombre se mostró violento y la Policía debió intervenir para evitar que atacara al otro automovilista.

Un accidente vial que derivó en amenazas

De acuerdo con los testimonios, tras el accidente vial el Volkswagen Polo quedó atravesado sobre el Acceso Sur. En ese contexto, el conductor del Corsa habría intentado negociar con la víctima, pero esta se negó, lo que desencadenó una fuerte discusión.

El accidente vial ocurrió en la mano que va al sur, a la altura de La Barraca.

El accidente vial ocurrió en la mano que va al sur, a la altura de La Barraca.

Los insultos fueron escalando hasta que el conductor del Corsa habría intentado golpear al automovilista del Polo, quien decidió encerrarse dentro de su vehículo para evitar ser agredido mientras aguardaba la llegada de la Policía.

La situación no terminó allí. El conductor del Polo denunció que, luego de las amenazas recibidas, otras personas comenzaron a arrojarle piedras, por lo que optó por retirarse del lugar y dirigirse a su domicilio.

Sin embargo, aseguró que un Peugeot blanco lo siguió durante el trayecto y sospecha que en ese vehículo se trasladaban allegados al conductor del Corsa.

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