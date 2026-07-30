Tránsito complicado en el ingreso a la Ciudad de Mendoza por choques en Acceso Sur y Este

Una serie de accidentes viales ocurridos entre las 7.30 y las 8 de este jueves provocó importantes complicaciones en el tránsito sobre el Acceso Sur y el Acceso Este , principalmente en los carriles con dirección hacia la Ciudad de Mendoza, por lo que se registraron largas filas de vehículos.

El siniestro de mayor magnitud fue un choque en cadena registrado en el Acceso Este a la altura de Arenales , donde tres vehículos colisionaron, generando demoras y una importante congestión vehicular en la zona. Además, otro choque en el Acceso Sur complicó el tránsito en la mano que va hacia el sur.

Como consecuencia de los distintos incidentes , la circulación se volvió lenta durante las primeras horas de la mañana , con largas filas de vehículos y demoras para quienes se dirigían hacia el centro mendocino por los principales ingresos al Gran Mendoza.

La mañana del jueves comenzó con un escenario complicado para los automovilistas que transitaban por el Acceso Sur y el Acceso Este . Entre las 7.30 y las 8 se registraron varios accidentes viales que afectaron la circulación en ambos corredores.

El hecho más grave ocurrió a la altura de Arenales, donde tres automóviles protagonizaron un choque en cadena que obligó a reducir la velocidad de circulación y generó un importante embotellamiento. Al mismo tiempo, hubo otro siniestro en Pedro Vargas y Las Cañas, en Guaymallén.

La acumulación de vehículos y la intervención de los servicios de emergencia derivaron en demoras para miles de conductores que se desplazaban hacia la Ciudad de Mendoza, por lo que se recomendó circular con extrema precaución y prever mayores tiempos de viaje mientras se normalizaba el tránsito.