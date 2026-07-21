Comienzan obras en dos rutas clave de Mendoza: una tendrá cortes y desvíos de tránsito

El cambio que deben conocer miles de conductores antes de salir a la Ruta 7 y Acceso Sur.

Dos importantes obras viales avanzan esta semana sobre corredores estratégicos de Mendoza , aunque con un impacto muy diferente para los conductores. Mientras Vialidad Nacional inició reparaciones en un puente de la Ruta Nacional 7 que obligarán a realizar un corte parcial con desvío, el Gobierno provincial puso en marcha un nuevo frente de trabajo sobre el Acceso Sur (Ruta Nacional 40) .

Vialidad Nacional informó que comenzaron las tareas de reparación de la estructura del puente ubicado sobre Carril Montecaseros , en la Ruta Nacional 7 , en el departamento de San Martín , en el sentido de circulación hacia el oeste.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 30 días y requerirán modificaciones en el tránsito. Por ese motivo, los vehículos deberán tomar un desvío por la colectora norte , ubicado aproximadamente 100 metros antes del puente .

Entre las principales recomendaciones para quienes transiten por la zona se destacan:

Reducir la velocidad al aproximarse al sector de obra.

Respetar la señalización vial instalada en el lugar.

Seguir las indicaciones de la Policía de Mendoza y de los preventores que ordenarán la circulación.

Se solicita extremar las precauciones para evitar inconvenientes mientras se desarrollan las tareas sobre esta importante vía de conexión provincial.

Avanzan las obras en el Acceso Sur

En paralelo, se inició un nuevo frente de trabajo para la refuncionalización integral del Acceso Sur (Ruta Nacional 40), específicamente en el tramo comprendido entre calle Azcuénaga y la Variante Palmira-Agrelo (Ruta Nacional 7), en Luján de Cuyo.

En esta primera etapa, las cuadrillas se concentran en la limpieza y acondicionamiento de las banquinas, una intervención preparatoria que no modificará la circulación habitual ni implicará cortes sobre la calzada principal.

Las tareas en el Acceso Sur avanzarán sin afectar el tránsito habitual. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La intervención forma parte de un ambicioso proyecto que modernizará 16 kilómetros del corredor, desde calle Juan José Paso hasta el empalme con la Variante Palmira-Agrelo, mediante una inversión superior a 57 millones de dólares, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Entre las principales mejoras previstas para el Acceso Sur se destacan:

Incorporación de una tercera trocha por sentido entre Paso y Azcuénaga para mejorar la capacidad de circulación.

Construcción de tres nuevos puentes en Malabia , Castro Barros y Zapiola .

Ensanche de las estructuras existentes sobre Bulnes y Anchorena .

Construcción de rotondas en Aráoz y Azcuénaga para reducir los puntos de congestión.

Reconstrucción integral de la calzada en el tramo comprendido entre Azcuénaga y la Ruta Nacional 7.

Actualmente, la obra ya cuenta con frentes activos entre Azcuénaga y Anchorena, en sentido sur-norte, y entre Paso y Boedo, en sentido norte-sur, consolidando el avance de uno de los proyectos viales más importantes que se ejecutan actualmente en la provincia.