20 de julio de 2026
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Rodrigo De Paul

El picante y emotivo mensaje de Rodrigo De Paul el día después de la final

El mediocampista, titular en la final ante España, escribió un sentido posteo en sus redes, en el que apuntó contra las críticas extranjeras y puso en valor lo obtenido.

El campeón del mundo 2022 dejó un mensaje en sus redes tras caer en la final de 2026.

El campeón del mundo 2022 dejó un mensaje en sus redes tras caer en la final de 2026.

Foto: rodridepaul en Instagram

El mediocampista publicó una serie de imágenes del torneo acompañadas por un texto en el que combinó orgullo, dolor y una fuerte respuesta a las críticas (principalmente de afuera de Argentina) recibidas durante la Copa del Mundo.

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Rodrigo De Paul, con el corazón en la mano: “Cuánta gente esperaba esta caída”

En su descargo, De Paul apuntó contra quienes cuestionaron al equipo durante el campeonato. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo”, escribió.

Además, dejó una frase con tono desafiante: “Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode… Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.

Rodrigo De Paul jug&oacute; todos los partidos del Mundial 2026.

Rodrigo De Paul jugó todos los partidos del Mundial 2026.

El dolor de Rodrigo De Paul por la final perdida y el orgullo por el equipo

Más allá de la crítica, el volante también expresó su tristeza por no haber logrado el objetivo: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”.

Sin embargo, remarcó el vínculo con los hinchas como sostén en este momento. “Con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo”, escribió.

Y cerró el mensaje con una declaración contundente: “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”.

Rodrigo De Paul fue uno de los integrantes del plantel argentino que no viajó junto a sus compañeros en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que depositó a los subcampeones del mundo en el país, donde fueron recibidos por los hinchas y sus familiares.

El mensaje de Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026

El también mediocampista Enzo Fernández, expulsado en el duelo ante España, se expresó con un mensaje en redes, tras la final perdida. “Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”, posteó.

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Además, Enzo remarcó lo logrado por el plantel con el paso del tiempo: “Hace años que este grupo representa de la mejor manera”.

Y destacó los valores más allá de los resultados: “Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos”.

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