20 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Pep Guardiola

La histórica selección que busca a Pep Guardiola para cambiar su suerte

Pep Guardiola recibió una tentadora oferta para dar el salto al fútbol de selecciones tras una cumbre en Barcelona con Paolo Maldini y Leonardo.

La histórica selección que busca a Pep Guardiola para cambiar su suerte

La histórica selección que busca a Pep Guardiola para cambiar su suerte

Por Sitio Andino Deportes

El mercado internacional del fútbol acaba de sacudirse con un movimiento tan ambicioso como inesperado. La Selección de Italia, inmersa en un proceso de reestructuración profunda tras acumular frustraciones en las últimas citas continentales y globales, inició gestiones formales para intentar contratar a Pep Guardiola como su nuevo entrenador.

Una cumbre de leyendas en territorio catalán

La información revelada por Sky Italia confirmó que durante el último fin de semana se produjo una extensa reunión en Barcelona. Del encuentro participaron Paolo Maldini, flamante director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), y Leonardo, integrante de la nueva estructura de desarrollo, quienes viajaron especialmente desde Milán para presentarle al estratega español el proyecto integral del equipo nacional.

El extécnico del Manchester City se encuentra libre luego de cerrar una gloriosa etapa de diez temporadas al frente del conjunto inglés, donde cosechó 38 títulos y dirigió 592 partidos. Esta condición de libertad de acción encendió la ilusión de la dirigencia peninsular, que busca un golpe de golpe de timón mediático y conceptual para refundar la identidad táctica de un tetracampeón del mundo golpeado por la historia reciente.

Tres ausencias mundialistas y un camino hacia la Eurocopa 2028

La urgencia del proyecto italiano radica en la necesidad de cortar con una racha negra que no registra antecedentes en la historia moderna del deporte. La Azzurra quedó eliminada en la fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y directamente no logró clasificar a los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y la reciente cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Ante esta realidad, la FIGC proyecta un plan integral que contempla los siguientes ejes estratégicos:

  • Liderazgo de prestigio: Confiarle el recambio generacional al entrenador más cotizado del planeta, aprovechando su conocimiento previo de la cultura local tras sus pasos como futbolista en Brescia y Roma.
  • Objetivo Euro 2028: Apuntar cañones al torneo continental que se disputará en el Reino Unido e Irlanda como primera prueba de fuego oficial.
  • Plan de contingencia: Si bien el sueño de convencer al español encabeza las prioridades, la nómina de alternativas incluye a nombres como Andrea Pirlo y Roberto Mancini.

"La noticia sería maravillosa si se concretara. Es un nombre de primer nivel y la selección debe pensar en grande para volver a estar en lo más alto", destacaron desde la prensa especializada de Italia tras confirmarse el viaje de la comitiva. "La noticia sería maravillosa si se concretara. Es un nombre de primer nivel y la selección debe pensar en grande para volver a estar en lo más alto", destacaron desde la prensa especializada de Italia tras confirmarse el viaje de la comitiva.

Aunque las conversaciones apenas atravesaron su primera fase de exploración y no implican un acuerdo cerrado, el intento de Italia por seducir al dt catalán marca un hito en la gestión de Paolo Maldini. La posibilidad de ver al mentor del fútbol de posición al mando de una selección histórica abre una expectativa enorme en todo el planeta futbolero.

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Lautaro Martínez tras no jugar la final del Mundial 2026: ¿palito para Scaloni?

El dolor de Lionel Messi tras la final y la conmovedora respuesta de Antonela: "Va a costar..."

La AFA dijo que no todos los jugadores volverán al país: qué hará Messi y el resto de la Selección

Scaloni dejó en duda su futuro en la Selección: "No sé si podré lograr algo más grande que esto"

Otamendi, muy caliente tras la derrota de Argentina: el reclamo que hizo contra un futbolista español

La Selección argentina regresa al país tras el Mundial 2026

Con España campeón del Mundial 2026, así quedó el historial de campeones

Leandro Paredes y su desconsuelo tras perder la final del Mundial 2026

Lee además
videos: llegaron los subcampeones del mundo al pais y una multitud los recibio en ezeiza

Videos: llegaron los subcampeones del mundo al país y una multitud los recibió en Ezeiza
El campeón del mundo 2022 dejó un mensaje en sus redes tras caer en la final de 2026.

El picante y emotivo mensaje de Rodrigo De Paul el día después de la final
LO QUE SE LEE AHORA
El dolor de Lionel Messi tras la final y la conmovedora respuesta de Antonela: Va a costar...

El dolor de Lionel Messi tras la final y la conmovedora respuesta de Antonela: "Va a costar..."

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 20 julio en Mendoza.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de julio

Atención: se suspenden por lluvias y nevadas las clases en estas zonas de Mendoza.

Atención: continúa la suspensión de clases por nevadas en varias zonas de Mendoza

Conmoción en Polvaredas por un sangriento homicidio. 

Homicidio en Alta Montaña: mataron a puñaladas a un menor