La histórica selección que busca a Pep Guardiola para cambiar su suerte

El mercado internacional del fútbol acaba de sacudirse con un movimiento tan ambicioso como inesperado. La Selección de Italia, inmersa en un proceso de reestructuración profunda tras acumular frustraciones en las últimas citas continentales y globales, inició gestiones formales para intentar contratar a Pep Guardiola como su nuevo entrenador.

La información revelada por Sky Italia confirmó que durante el último fin de semana se produjo una extensa reunión en Barcelona. Del encuentro participaron Paolo Maldini, flamante director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), y Leonardo, integrante de la nueva estructura de desarrollo , quienes viajaron especialmente desde Milán para presentarle al estratega español el proyecto integral del equipo nacional.

El extécnico del Manchester City se encuentra libre luego de cerrar una gloriosa etapa de diez temporadas al frente del conjunto inglés, donde cosechó 38 títulos y dirigió 592 partidos . Esta condición de libertad de acción encendió la ilusión de la dirigencia peninsular, que busca un golpe de golpe de timón mediático y conceptual para refundar la identidad táctica de un tetracampeón del mundo golpeado por la historia reciente.

La urgencia del proyecto italiano radica en la necesidad de cortar con una racha negra que no registra antecedentes en la historia moderna del deporte. La Azzurra quedó eliminada en la fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y directamente no logró clasificar a los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y la reciente cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Ante esta realidad, la FIGC proyecta un plan integral que contempla los siguientes ejes estratégicos:

Liderazgo de prestigio: Confiarle el recambio generacional al entrenador más cotizado del planeta, aprovechando su conocimiento previo de la cultura local tras sus pasos como futbolista en Brescia y Roma.

Confiarle el recambio generacional al entrenador más cotizado del planeta, aprovechando su conocimiento previo de la cultura local tras sus pasos como futbolista en Brescia y Roma. Objetivo Euro 2028: Apuntar cañones al torneo continental que se disputará en el Reino Unido e Irlanda como primera prueba de fuego oficial.

Apuntar cañones al torneo continental que se disputará en el Reino Unido e Irlanda como primera prueba de fuego oficial. Plan de contingencia: Si bien el sueño de convencer al español encabeza las prioridades, la nómina de alternativas incluye a nombres como Andrea Pirlo y Roberto Mancini.

"La noticia sería maravillosa si se concretara. Es un nombre de primer nivel y la selección debe pensar en grande para volver a estar en lo más alto", destacaron desde la prensa especializada de Italia tras confirmarse el viaje de la comitiva. "La noticia sería maravillosa si se concretara. Es un nombre de primer nivel y la selección debe pensar en grande para volver a estar en lo más alto", destacaron desde la prensa especializada de Italia tras confirmarse el viaje de la comitiva.

Aunque las conversaciones apenas atravesaron su primera fase de exploración y no implican un acuerdo cerrado, el intento de Italia por seducir al dt catalán marca un hito en la gestión de Paolo Maldini. La posibilidad de ver al mentor del fútbol de posición al mando de una selección histórica abre una expectativa enorme en todo el planeta futbolero.