Leandro Paredes y su desconsuelo tras perder la final del Mundial 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







Tras el final de la histórica final entre la Selección argentina y España en el Mundial 2026, Leandro Paredes no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto sobre el campo de juego. Las imágenes reflejaron el dolor de la derrota y rápidamente se volvieron virales.

El desconsuelo de Leandro Paredes tras una final que terminó en tristeza para Argentina Tras el pitazo final, la tristeza se apoderó de la Selección argentina. La derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda desilusión en el plantel, y varios futbolistas no pudieron contener las lágrimas dentro del campo de juego al ver escapar el sueño de defender con éxito el título conquistado en Qatar 2022.

#Mundial2026 | El llanto y el dolor de Leandro Paredes tras perder la final frente a España. pic.twitter.com/pTZFjSt97K — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 19, 2026 Uno de los más afectados fue Leandro Paredes, quien fue captado por las cámaras sentado sobre el césped, mordiéndose la camiseta y con lágrimas visibles en los ojos. La escena rápidamente se volvió una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, reflejando el dolor, la impotencia y la frustración de un equipo que estuvo muy cerca de alcanzar el bicampeonato mundial.