El espectacular show del entretiempo del Mundial 2026: Madonna, BTS, Bieber, Shakira y Coldplay

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Las grandes figuras de la música encendieron el entretiempo de la final del Mundial 2026 El espectáculo comenzó con la aparición de Madonna, quien irrumpió en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para interpretar uno de sus grandes éxitos: “Danceteria”. La artista hizo su entrada a bordo de un automóvil, acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo Nazário, en una escena que desató la ovación del público.

#Mundial2026 | SHOW DE ENTRETIEMPO



Madonna, Ronaldo y Ronaldinho en el inicio del show de mediotiempo de la final. pic.twitter.com/cMM9UMb6qr — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 19, 2026 A continuación, fue el turno de BTS. El grupo surcoreano hizo vibrar a los miles de fanáticos presentes con una de sus canciones más populares, "Dynamite", acompañando su actuación con un imponente despliegue coreográfico y visual que elevó aún más la energía de la jornada. Luego, Justin Bieber tomó el escenario y cautivó a los asistentes con una de las presentaciones más esperadas del espectáculo.

#Mundial2026 | Justin Bieber y su aparición en el show del entretiempo de la final del Mundial 2026. pic.twitter.com/wilkeRO0jf — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 19, 2026 Más tarde llegó el turno de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cierre quedó en manos de Coldplay, que ofreció un show cargado de color y simbolismo, con la participación de niños, banderas con el mensaje “Love” y una atmósfera de emoción que envolvió al estadio. La banda británica completó así una jornada inolvidable marcada por la música y el espíritu de celebración.