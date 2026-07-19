El espectacular show del entretiempo del Mundial 2026: Madonna, BTS, Bieber, Shakira y Coldplay

Durante el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el estadio fue escenario de un impactante espectáculo musical encabezado por Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Coldplay. A continuación, todos los detalles.
Las grandes figuras de la música encendieron el entretiempo de la final del Mundial 2026
El espectáculo comenzó con la aparición de Madonna, quien irrumpió en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para interpretar uno de sus grandes éxitos: “Danceteria”. La artista hizo su entrada a bordo de un automóvil, acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo Nazário, en una escena que desató la ovación del público.
A continuación, fue el turno de BTS. El grupo surcoreano hizo vibrar a los miles de fanáticos presentes con una de sus canciones más populares, "Dynamite", acompañando su actuación con un imponente despliegue coreográfico y visual que elevó aún más la energía de la jornada. Luego, Justin Bieber tomó el escenario y cautivó a los asistentes con una de las presentaciones más esperadas del espectáculo.
Más tarde llegó el turno de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cierre quedó en manos de Coldplay, que ofreció un show cargado de color y simbolismo, con la participación de niños, banderas con el mensaje “Love” y una atmósfera de emoción que envolvió al estadio. La banda británica completó así una jornada inolvidable marcada por la música y el espíritu de celebración.