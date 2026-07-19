19 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

La marea albiceleste no se apagó y los mendocinos salieron a agradecer a la Selección el subcampeonato

El resultado final no apagó el orgullo de los hinchas. En distintos puntos de la provincia de Mendoza, familias y fanáticos se reunieron para expresar su apoyo y reconocimiento a la Selección Argentina.

En distintos puntos de la provincia de Mendoza, familias y fanáticos se reunieron para expresar su apoyo.

En distintos puntos de la provincia de Mendoza, familias y fanáticos se reunieron para expresar su apoyo.

Foto: Daniel Cano
 Por Carla Canizzaro

La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin tras la derrota frente a España, pero el orgullo de los hinchas permaneció intacto. Lejos de los reproches, en distintos puntos de la provincia Mendoza, los ciudadanos eligieron agradecer el esfuerzo, la entrega y el compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que volvió a ilusionar a todo un país durante la Copa del Mundo.

Durante cada encuentro, los argentinos acompañaron al seleccionado con pasión y esperanza. El plantel dejó todo dentro del campo de juego y despertó la emoción de millones de hinchas, que reconocieron el desempeño de los jugadores más allá del resultado final.

Así se vive el reconocimiento de los hinchas en la capital mendocina

En el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza, los hinchas se congregaron para expresar su apoyo a la Selección Argentina, más allá del resultado en la final del Mundial 2026. Con banderas, cánticos y aplausos, los presentes destacaron la entrega del equipo durante toda la Copa del Mundo.

En diálogo con este medio, un mendocino expresó su orgullo por el desempeño del seleccionado: "Está perfecto, dimos todo. Somos subcampeones". Además, sostuvo que "es lo mejor que tenemos, hay que festejar igual", en referencia al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Otro de los hinchas resaltó el compromiso del equipo y aseguró que "estos jugadores nos dieron todo, por eso estamos festejando". Asimismo, consideró que el ciclo de la Scaloneta dejó un legado importante para el fútbol argentino: "Van a dejar una vara muy alta para los que vengan".

No tenemos que reprocharle nada a estos jugadores. Los felicito por la garra que pusieron. Son jugadores grandes y lo dieron todo No tenemos que reprocharle nada a estos jugadores. Los felicito por la garra que pusieron. Son jugadores grandes y lo dieron todo

A pesar del gol de España en el tiempo suplementario, la ilusión de los hinchas mendocinos se mantuvo intacta. "Nunca esperé que íbamos a perder, pero bueno, somos subcampeones. Me largué a llorar, pero acá estamos festejando igual", expresó una joven mendocina presente en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza.

Además, coincidió con el sentimiento de otros hinchas y destacó la entrega del equipo argentino durante toda la competencia. "La Selección dejó todo en la cancha", afirmó, en una muestra del reconocimiento y orgullo que los mendocinos expresaron tras la final del Mundial 2026.

Hinchas de Malargüe agradecieron a la Selección

En Malargüe, un grupo de simpatizantes y familias se reunió en el Kilómetro 0, en la zona del Reloj Torre del Cincuentenario, para despedir a la Scaloneta. A pesar de la leve llovizna, los presentes llegaron con banderas argentinas, cánticos y bengalas, en una muestra de apoyo y reconocimiento al seleccionado nacional.

La derrota no opacó el sentimiento de orgullo. Los aplausos y las muestras de cariño reflejaron el agradecimiento hacia un equipo que volvió a representar con entrega los colores de la celeste y blanca.

San Rafael también expresó su apoyo a los subcampeones

La emoción también se vivió en San Rafael, donde vecinos se congregaron en la Rotonda César Robles para despedir y agradecer a los futbolistas argentinos por el camino recorrido en el Mundial.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue el protagonizado por un joven sanrafaelino, quien decidió raparse en público como parte de lo que parecía ser una promesa personal realizada durante la competencia. El gesto despertó la atención de los asistentes, convirtiéndose en una de las imágenes más significativas del cierre de la participación argentina en la Copa del Mundo.

Entre banderas y abrazos, el Valle de Uco y General Alvear demostraron su amor por el equipo de Lionel Scaloni

En la plaza Eugenio Bustos de San Carlos, el apoyo incondicional a la Selección Argentina volvió a quedar demostrado. Familias con banderas en alto, abrazos de consuelo y fortaleza, además de las tradicionales vuvuzelas, marcaron la jornada en este distrito del Valle de Uco.

El mensaje de los hinchas fue contundente: los jugadores y el cuerpo técnico dejaron todo en la cancha para alcanzar la cuarta estrella mundialista. Aunque el objetivo no pudo concretarse, el equipo logró algo que también fue valorado por los mendocinos: emocionar y representar a un país entero durante toda la competencia.

Por otra parte, en General Alvear, el respaldo a la Selección Argentina también se mantuvo intacto. Los vecinos salieron a las calles para acompañar al equipo y destacar la entrega de un plantel que luchó hasta el último minuto y defendió la camiseta celeste y blanca con orgullo.

La derrota no modificó el sentimiento de los hinchas, que eligieron reconocer el camino recorrido y agradecer el esfuerzo de un equipo que volvió a unir a millones de argentinos detrás de un mismo sueño.

Con diferentes manifestaciones de afecto, los mendocinos dejaron en claro que, más allá de la eliminación, el orgullo por la Selección Argentina permanece intacto, reconociendo el esfuerzo de un plantel que volvió a ilusionar a millones de hinchas en el Mundial 2026.

Mirás las fotos del apoyo a una Selección que dejó todo en cada partido

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