20 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

El saldo del operativo por la final del Mundial 2026: detenidos y policías heridos en Mendoza

Tras la derrota de la Selección Argentina, el despliegue policial finalizó con detenidos en Mendoza. Hubo efectivos lesionados.

El dato que sorprendió tras la final del Mundial 2026: más de 200 detenidos durante toda la Copa.

El dato que sorprendió tras la final del Mundial 2026: más de 200 detenidos durante toda la Copa.

Foto: Daniel Cano
 Por Celeste Funes

El operativo desplegado por el Ministerio de Seguridad durante la final del Mundial 2026 concluyó con 37 detenidos y aprehendidos, además de siete policías lesionados. El balance oficial también confirmó que la mayoría de los incidentes se concentró en el Gran Mendoza.

Ni festejos ni calma total: el operativo por la final terminó con decenas de detenidos

De acuerdo con los datos oficiales, 23 personas fueron aprehendidas por infracción a la Ley 6.722, seis quedaron a disposición de la Justicia por contravenciones y ocho fueron detenidas por la presunta comisión de distintos delitos. Entre las causas registradas se encuentran riñas, resistencia a la autoridad y otros hechos delictivos ocurridos durante los operativos.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, destacó que la situación estuvo controlada y que cerca de las 21.30 y 22 ya se había producido la desconcentración en la mayoría de los puntos donde se habían reunido los simpatizantes.

"Dentro de todo el operativo ha terminado bien. Temprano, a partir de casi a las 21:30 horas, 22 horas, ya teníamos desconcentradas todas las zonas. Quedaba un grupo minúsculo en el kilómetro cero, de unas 200 personas, también en algunos sectores de Las Heras y Guaymallén, pero que se fueron en horas tempranas", afirmó el funcionario.

Cómo se distribuyeron las detenciones en Mendoza

Según el informe oficial, el mayor número de procedimientos se concentró en el Gran Mendoza, aunque hubo intervenciones en los cuatro oasis provinciales:

  • Gran Mendoza: 19 detenidos y aprehendidos.
  • Zona Este: 7 detenidos y aprehendidos.
  • Zona Sur: 6 detenidos y aprehendidos.
  • Valle de Uco: 5 detenidos y aprehendidos.

Amat precisó además que, sumando todos los operativos realizados durante la competencia, la cifra de personas detenidas y aprehendidas superará las 200.

El balance oficial también confirmó que siete efectivos de la Policía de Mendoza sufrieron lesiones durante los procedimientos realizados el domingo. La distribución de los policías heridos fue la siguiente:

  • Gran Mendoza: 4.
  • Zona Sur: 2.
  • Zona Este: 1.

Respecto de los menores de edad involucrados en algunos procedimientos, el funcionario indicó que fueron aprehendidos preventivamente, puestos bajo guarda y luego restituidos a sus padres.

La investigación por el video de incidentes con policías en Maipú

Durante la conferencia de prensa también fue consultado por un video registrado en Maipú, donde se observa a efectivos policiales reduciendo a una persona y se registraron agresiones.

Amat confirmó que la Inspección General de Seguridad (IGS) inició un expediente para analizar el accionar policial y determinar si corresponde aplicar sanciones. "Hay una actuación iniciada, pero también hay que decir que el video es parcial. Esos policías habían sido agredidos previamente por estas personas", sostuvo.

El funcionario agregó que, en ese episodio, tres efectivos resultaron lesionados, algunos con cortes en el rostro, y remarcó que será la investigación administrativa la que determine si existió un exceso por parte del personal policial.

Sin daños a colectivos y operativo por el Día del Amigo

Desde Seguridad también destacaron que, a diferencia de otros festejos masivos, no se registraron roturas de colectivos ni daños en las unidades del transporte público, gracias al trabajo coordinado con la Subsecretaría de Transporte y las empresas prestatarias.

Finalmente, Amat confirmó que el operativo preventivo continuará durante el Día del Amigo, con controles en espacios verdes, bares y zonas de alta circulación, y recordó que no hay fiestas habilitadas para la jornada del 20 de julio. Según explicó, el objetivo es reforzar la prevención durante un fin de semana que moviliza a miles de mendocinos en distintos puntos de la provincia.

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