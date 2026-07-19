Mundial 2026: Scaloni rompió en llanto y tumbó a todos cuando le preguntaron por su continuidad

Mundial 2026. Lionel Scaloni se emocionó tras la derrota ante España, puso en duda su continuidad como entrenador de la Selección argentina y aseguró que necesita tiempo para definir su futuro.

Lionel Scaloni nunca había mostrado tanta vulnerabilidad en una conferencia de prensa. Acostumbrado a los análisis serenos y a las respuestas medidas, el entrenador de la Selección argentina se quebró después de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 .

El golpe por haber quedado a un paso del bicampeonato se mezcló con otra sensación: la incertidumbre sobre su futuro. Con contrato vigente hasta diciembre, evitó confirmar su continuidad y dejó una frase que rápidamente hizo ruido en todo el fútbol argentino: "No sé si podré lograr algo más grande que esto" .

El entrenador ingresó a la sala de prensa con el rostro visiblemente afectado. Contestó cada pregunta, elogió a España, explicó cómo las lesiones alteraron el plan de juego y volvió a defender a un plantel que llevó a la Argentina a disputar otra final del mundo. Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando fue consultado por su continuidad. Lejos de despejar las dudas, dejó abierta la posibilidad de que el ciclo iniciado en 2018 pueda estar acercándose a su final.

"No sé si podré lograr algo más grande que esto" , respondió el entrenador cuando le preguntaron por su futuro. La declaración sorprendió porque hasta ahora nunca había puesto en duda públicamente su continuidad y porque llega apenas minutos después de haber dirigido una nueva final mundialista.

#FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Este lugar es maravilloso. Es difícil formar un grupo así. Perder me duele en el alma". Hasta ahí la palabra de nuestro entrenador. Simplemente, ¡gracias! pic.twitter.com/GUh0rrXXC0

Luego, ya con la voz quebrada, agregó: "Estoy en un lugar soñado para todos, le agradezco siempre al presidente Claudio Tapia la oportunidad. Este lugar es maravilloso. Es difícil formar un grupo así. Perder me duele en el alma".

Aunque evitó hablar de renuncia, tampoco confirmó que continuará después del vencimiento de su contrato, previsto para diciembre, por lo que la decisión quedará en suspenso durante las próximas semanas.

El análisis de la final y el reconocimiento a sus jugadores

Más allá de las dudas sobre su futuro, Scaloni hizo un análisis de la derrota y sostuvo que el equipo llegó muy condicionado al tramo decisivo del partido. El DT explicó que las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero obligaron a modificar la estructura defensiva y destacó el enorme desgaste físico acumulado durante todo el torneo.

"Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos. El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo", afirmó. También pidió reconocer el mérito del campeón: "Hay que darle valor al rival. Tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron".

Pero el tramo más emotivo volvió a estar dedicado a sus futbolistas. "Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo. Han sido unos guerreros. Estoy muy orgulloso de todos, no tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores", expresó.

El mensaje para Messi y el cierre de una conferencia cargada de emoción

Scaloni también fue consultado por Lionel Messi, quien disputó su último Mundial con la camiseta argentina, y volvió a deshacerse en elogios hacia el capitán. "Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo", sostuvo.

Antes de retirarse dejó otra definición que resume su admiración por el rosarino: "Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender".

La conferencia terminó con un aplauso para el entrenador y con una incertidumbre que no existía hasta ahora. Después del ciclo más exitoso de la historia de la Selección argentina, el futuro de Lionel Scaloni quedó, por primera vez, envuelto en dudas.

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni