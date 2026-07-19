Con España campeón del Mundial 2026, así quedó el historial de campeones

España se consagró campeón del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a la Selección Argentina y sumó una nueva estrella a su historia. En esta nota, repasamos cómo quedó el listado de campeones y qué selecciones lideran el palmarés histórico del torneo mundial.
La consagración de España y el historial de selecciones más ganadoras del Mundial
España volvió a escribir su nombre entre los grandes del fútbol mundial luego de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New York/New Jersey. Con este triunfo, la selección española alcanzó los dos campeonatos del mundo e igualó a Uruguay y Francia en la tabla histórica de títulos.
La "Roja" sumó su segunda estrella tras aquella recordada conquista de Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en tiempo suplementario y levantó por primera vez la Copa del Mundo. Para España, el camino en las finales sigue siendo perfecto: disputó dos definiciones y ganó ambas.
Argentina, en cambio, no pudo repetir la gloria obtenida en 1978, 1986 y 2022 y sufrió su cuarta caída en una final mundialista, luego de las derrotas de 1930, 1990, 2014 y 2026. En lo más alto del ranking histórico continúa Brasil, que acumula cinco títulos mundiales.
Así quedó el ranking de campeones del Mundial tras la consagración de España: