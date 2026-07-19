Con España campeón del Mundial 2026, así quedó el historial de campeones

Agregar Sitio Andino en

Spain are #FIFAWorldCup Champions. pic.twitter.com/mWLw5iis2C — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 La consagración de España y el historial de selecciones más ganadoras del Mundial España volvió a escribir su nombre entre los grandes del fútbol mundial luego de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New York/New Jersey. Con este triunfo, la selección española alcanzó los dos campeonatos del mundo e igualó a Uruguay y Francia en la tabla histórica de títulos.

La "Roja" sumó su segunda estrella tras aquella recordada conquista de Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en tiempo suplementario y levantó por primera vez la Copa del Mundo. Para España, el camino en las finales sigue siendo perfecto: disputó dos definiciones y ganó ambas.

Argentina, en cambio, no pudo repetir la gloria obtenida en 1978, 1986 y 2022 y sufrió su cuarta caída en una final mundialista, luego de las derrotas de 1930, 1990, 2014 y 2026. En lo más alto del ranking histórico continúa Brasil, que acumula cinco títulos mundiales.

Así quedó el ranking de campeones del Mundial tras la consagración de España: Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Alemania – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022)

Uruguay – 2 títulos (1930, 1950)

Francia – 2 títulos (1998, 2018)

España – 2 títulos (2010 y 2026)

Inglaterra – 1 título (1966)