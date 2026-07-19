19 de julio de 2026
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Con España campeón del Mundial 2026, así quedó el historial de campeones

España conquistó el Mundial 2026 tras vencer a Argentina y sumó una nueva estrella. Mirá cómo quedó el historial de campeones y el ranking de títulos.

Con España campeón del Mundial 2026, así quedó el historial de campeones

Con España campeón del Mundial 2026, así quedó el historial de campeones

La consagración de España y el historial de selecciones más ganadoras del Mundial

España volvió a escribir su nombre entre los grandes del fútbol mundial luego de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New York/New Jersey. Con este triunfo, la selección española alcanzó los dos campeonatos del mundo e igualó a Uruguay y Francia en la tabla histórica de títulos.

La "Roja" sumó su segunda estrella tras aquella recordada conquista de Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en tiempo suplementario y levantó por primera vez la Copa del Mundo. Para España, el camino en las finales sigue siendo perfecto: disputó dos definiciones y ganó ambas.

Argentina, en cambio, no pudo repetir la gloria obtenida en 1978, 1986 y 2022 y sufrió su cuarta caída en una final mundialista, luego de las derrotas de 1930, 1990, 2014 y 2026. En lo más alto del ranking histórico continúa Brasil, que acumula cinco títulos mundiales.

Así quedó el ranking de campeones del Mundial tras la consagración de España:

  • Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Alemania – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Italia – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
  • Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022)
  • Uruguay – 2 títulos (1930, 1950)
  • Francia – 2 títulos (1998, 2018)
  • España – 2 títulos (2010 y 2026)
  • Inglaterra – 1 título (1966)
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