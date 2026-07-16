Alarma en España: dos de sus máximas figuras no entrenaron con normalidad a días de la final

Lamine Yamal no pudo entrenarse a la par de sus compañeros y encendió una alarma en la Selección de fútbol de España , cuando faltan apenas tres días para la final del Mundial frente a la Selección argentina.

La figura del Barcelona apareció en la práctica con un vendaje en la zona del cuádriceps izquierdo y, según informaron medios españoles, habría abandonado el entrenamiento de este jueves con dificultades para caminar.

El extremo de 19 años no pudo trabajar con la misma intensidad que el resto del plantel. Sin embargo, desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y señalaron que podría reincorporarse al grupo durante la próxima práctica.

Yamal salió al campo de entrenamiento junto al resto de sus compañeros, aunque solo participó del calentamiento inicial. Luego no formó parte de los habituales rondos y realizó ejercicios de elongación sobre una colchoneta durante los 15 minutos de entrenamiento que estuvieron abiertos a la prensa.

Aunque todavía no se difundió un parte médico oficial, en España consideran que se trataría de una molestia muscular y confían en que el futbolista llegará al encuentro decisivo.

Pedro Porro también preocupa a la Selección de Fútbol de España

Otro de los jugadores que no pudo entrenarse con normalidad fue Pedro Porro, el lateral derecho que viene de ser una de las figuras españolas en la semifinal frente a Francia.

El defensor del Tottenham también participó del calentamiento, pero posteriormente se apartó del grupo y realizó trabajos de estiramiento.

Desde el entorno de la Selección española indicaron que Porro presenta una sobrecarga muscular, motivo por el cual se decidió que no completara la práctica con sus compañeros. Al igual que Yamal, el lateral podría volver a entrenarse con normalidad durante la jornada del viernes.

¿Llegan a la final ante la Selección de Fútbol de Argentina?

En España existe optimismo respecto de la presencia de ambos futbolistas en la final del domingo frente a la Selección argentina, que se disputará en Nueva Jersey.

La principal incógnita no pasa por su disponibilidad, sino por las condiciones físicas en las que llegarán al encuentro. Tanto Yamal como Porro podrían ser titulares, aunque todavía no se sabe si estarán al ciento por ciento para disputar el partido más importante del Mundial.