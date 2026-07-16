16 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la botella de Jordan Pickford con un "machete" para los penales sorprendió a Messi y a la Selección

Tras la semifinal del Mundial 2026, la Selección encontró la botella de Jordan Pickford con un "machete" sobre los pateadores argentinos. Miralo.

Lionel Messi y varios jugadores de la Selección argentina observaron la botella que utilizó Jordan Pickford durante la semifinal del Mundial 2026.

Lionel Messi y varios jugadores de la Selección argentina observaron la botella que utilizó Jordan Pickford durante la semifinal del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina descubrió un inesperado detalle tras vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026. Luego de los festejos sobre el césped de Atlanta, apareció la botella utilizada por el arquero Jordan Pickford, que tenía pegado un papel con información sobre los posibles ejecutantes argentinos en una eventual definición por penales.

Mundial 2026: qué decía el "machete" de Jordan Pickford

Mientras los futbolistas celebraban junto a los hinchas, el histórico masajista Marcelo "Daddy" D'Andrea encontró la botella que había utilizado el arquero inglés durante el partido y se la mostró a varios integrantes del plantel.

El recipiente tenía adherido un papel con indicaciones sobre los posibles pateadores argentinos, detallando los sectores del arco que cada uno suele elegir. Se trataba de una guía preparada por el cuerpo técnico inglés para una hipotética definición desde los doce pasos.

La reacción de Messi y Enzo Fernández al descubrir la botella

Las cámaras captaron el momento en que D'Andrea les mostró el hallazgo a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi. El capitán observó atentamente el contenido e intentó descifrar las anotaciones escritas en inglés junto a sus compañeros.

Poco después se acercó Enzo Fernández, quien encontró rápidamente su nombre en la lista. Al leer que la recomendación para Pickford era permanecer en el centro del arco si él ejecutaba un penal, reaccionó con una sonrisa, saludó al masajista con un choque de puños y señaló al cielo, agradeciendo que el encuentro no hubiera llegado a esa instancia.

La ironía argentina tras eliminar a Inglaterra

Horas después del partido, el preparador físico Luis Martín compartió una fotografía de la botella en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse.

"Lástima, no teníamos los mismos planes, che", escribió, en referencia a que el trabajo realizado por el cuerpo técnico inglés nunca pudo ponerse en práctica gracias a la remontada argentina.

Los penales nunca llegaron y Argentina jugará otra final

El material preparado por Inglaterra quedó sin utilidad porque Argentina dio vuelta el partido en los minutos finales con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, evitando el tiempo suplementario y una eventual definición desde los doce pasos.

Con la victoria por 2-1, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a la final del Mundial 2026, donde el próximo domingo enfrentará a España con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella.

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