15 de julio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi habló tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026

El capitán celebró la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras el triunfo frente a Inglaterra, destacó el valor especial que tuvo el partido.

Lionel Messi habló tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026

Lionel Messi habló tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026

Foto: NA

"Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", expresó el mejor jugador de todos los tiempos que asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Además, el astro argentino remarcó que durante el himno empezaron a “sentir cosas diferentes y especiales” y se alegró de haber podido “dejar afuera” al conjunto inglés.

Qué dijo Lionel Messi tras el triunfo frente a Inglaterra

“Todas las finales del mundo son especiales”, comenzó a declarar el delantero del Inter Miami, que catalogó de “muy lindo” el hecho de “poder vivirlo otra vez”, para luego destacar que “es una locura lo que consiguió este grupo: jugar dos finales seguidas”.

Tras mostrarse también orgulloso por jugar su tercera final mundialista, el astro se centró en “cómo se dio todo el Mundial y el partido de hoy”, enfatizando en el rival y en la forma en la que se consiguió el triunfo, algo que calificó de “increíble”.

Sobre el contexto social del encuentro, con la Guerra de Malvinas latente en la memoria de todos los argentinos, el destacado atacante recordó que habían dicho que era “solo un partido de fútbol”, pero reconoció que durante la entonación del himno, tanto él como sus compañeros sintieron “cosas diferentes y especiales”, ya que “ninguno quería perderlo”.

Afirmando que “la gente de Argentina quería esta alegría y no quería perder contra Inglaterra”, el 10 aseguró que desde adentro de la cancha lo vivieron de la misma manera, en un “día muy lindo para los argentinos”, del que remarcó la importancia de: “dejarlos afuera a ellos y jugar otra final del mundo”.

Luego de recordar entre sonrisas la popular canción de cancha que clama “por la última de Leo”, Messi deseó poder seguir “disfrutando al máximo” de este certamen, al igual que lo hizo la gente, y sin dejar nunca de confiar en el grupo, porque sabe “de lo que son capaces”, al valorar que, cuando están juntos, “compiten al máximo y sacan de donde no tienen”.

Por último, el capitán demostró su satisfacción por “llevarle una alegría” a su familia, cuya mayoría está en Rosario cuidando la salud de su padre Jorge, y pidió que la gente “siga disfrutando” el objetivo cumplido de jugar la final, para sentenciar, sobre la definición de la copa: “que sea lo que Dios quiera”.

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