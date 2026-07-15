Lionel Messi habló tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026

Este miércoles, el capitán de la Selección Argentina , Lionel Messi , expresó su alegría y emoción por la infartante victoria en la semifinal ante Inglaterra que selló la clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026 : "Es muy lindo vivirlo otra vez".

"Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", expresó el mejor jugador de todos los tiempos que asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Además, el astro argentino remarcó que durante el himno empezaron a “sentir cosas diferentes y especiales” y se alegró de haber podido “dejar afuera” al conjunto inglés.

“Todas las finales del mundo son especiales”, comenzó a declarar el delantero del Inter Miami , que catalogó de “muy lindo” el hecho de “poder vivirlo otra vez”, para luego destacar que “es una locura lo que consiguió este grupo: jugar dos finales seguidas” .

"LO FUIMOS A BUSCAR CON MUCHO CARÁCTER" Lionel Messi, MANO A MANO con @m_benedetto . "Dos finales del mundo es INCREÍBLE", agregó el GOAT. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TLkLJUO548

Tras mostrarse también orgulloso por jugar su tercera final mundialista , el astro se centró en “cómo se dio todo el Mundial y el partido de hoy”, enfatizando en el rival y en la forma en la que se consiguió el triunfo, algo que calificó de “increíble”.

Sobre el contexto social del encuentro, con la Guerra de Malvinas latente en la memoria de todos los argentinos, el destacado atacante recordó que habían dicho que era “solo un partido de fútbol”, pero reconoció que durante la entonación del himno, tanto él como sus compañeros sintieron “cosas diferentes y especiales”, ya que “ninguno quería perderlo”.

"VENIMOS SIENDO LOS MEJORES DURANTE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. LE DUELA A QUIEN LE DUELA, DIGAN LO QUE DIGAN"



Lionel Messi.



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Afirmando que “la gente de Argentina quería esta alegría y no quería perder contra Inglaterra”, el 10 aseguró que desde adentro de la cancha lo vivieron de la misma manera, en un “día muy lindo para los argentinos”, del que remarcó la importancia de: “dejarlos afuera a ellos y jugar otra final del mundo”.

Luego de recordar entre sonrisas la popular canción de cancha que clama “por la última de Leo”, Messi deseó poder seguir “disfrutando al máximo” de este certamen, al igual que lo hizo la gente, y sin dejar nunca de confiar en el grupo, porque sabe “de lo que son capaces”, al valorar que, cuando están juntos, “compiten al máximo y sacan de donde no tienen”.

"DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN: A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA"



Lionel Messi, CONTUNDENTE sobre la clasificación de Argentina a la final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lpZgpJh63I — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Por último, el capitán demostró su satisfacción por “llevarle una alegría” a su familia, cuya mayoría está en Rosario cuidando la salud de su padre Jorge, y pidió que la gente “siga disfrutando” el objetivo cumplido de jugar la final, para sentenciar, sobre la definición de la copa: “que sea lo que Dios quiera”.